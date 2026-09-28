Lotería del Tolima: números ganadores de hoy, lunes 28 de septiembre, sorteo 4189

Llega el último lunes del mes y con él la expectativa para miles de apostadores en toda Colombia que confiaron sus números de la suerte a la Lotería del Tolima. La tradicional entidad departamental efectúa este 28 de septiembre de 2026 su edición ordinaria número 4189, disponiendo una bolsa global superior a los 13.400 millones de pesos en incentivos comerciales y secos de gran valor.



¿Cómo tributan los premios en Colombia?

Antes de conocer la combinación ganadora, resulta fundamental que los compradores de lotería comprendan las implicaciones fiscales vigentes en el país al momento de recibir una cifra millonaria:

Retención por ganancia ocasional: Según el Estatuto Tributario Nacional, cualquier incentivo monetario que califique como ganancia ocasional sufre un descuento automático del 20% sobre el valor nominal bruto adjudicado.

Según el Estatuto Tributario Nacional, cualquier incentivo monetario que califique como ganancia ocasional sufre un descuento automático del sobre el valor nominal bruto adjudicado. Gravamen a los Movimientos Financieros (4 por mil): Al procesar el pago mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia, los cobros pueden estar sujetos a retenciones bancarias adicionales aplicables según el perfil financiero del beneficiario.

Al procesar el pago mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia, los cobros pueden estar sujetos a retenciones bancarias adicionales aplicables según el perfil financiero del beneficiario. Transparencia en el recaudo: Los fondos retenidos por la Lotería del Tolima no solo cumplen obligaciones fiscales, sino que los rendimientos de explotación comercial se destinan por ley a subsidiar los servicios de salud pública en la región tolimense.

Pizarra de ganadores: Sorteo 4189

La extracción de balotas se desarrolla a las 10:30 p. m. con transmisión del canal regional y en directo vía plataformas digitales, contando con delegados territoriales que vigilan la transparencia del proceso.

Premio Mayor ($3.500 Millones)



Número:

Serie:

(Nota de redacción: Este tablero informativo se actualiza en vivo de forma inmediata tan pronto finalice la validación en mesa y la emisión pública de las balotas afortunadas).



Pasos esenciales para el cobro del billete

En caso de que las cuatro cifras de su fracción o billete completo coincidan con el resultado oficial del sorteo 4189, tenga en cuenta el siguiente conducto regular para hacer efectivo su cobro:



Conservación del boleto: El papel impreso o el registro digital firmado es el único título valor válido. Mantenga la fracción en perfecto estado, libre de tachaduras, humedad o roturas.

El papel impreso o el registro digital firmado es el único título valor válido. Mantenga la fracción en perfecto estado, libre de tachaduras, humedad o roturas. Premios de menor cuantía (Menores a 5 millones de pesos): Pueden solicitarse directamente en los puntos de distribución autorizados, agencias o con su lotero de confianza previa validación de la cédula de ciudadanía.

Pueden solicitarse directamente en los puntos de distribución autorizados, agencias o con su lotero de confianza previa validación de la cédula de ciudadanía. Premios mayores y secos principales: El tenedor del boleto debe dirigirse a la sede administrativa de la Lotería del Tolima en Ibagué o agencias regionales. Se debe diligenciar la solicitud formal de cobro, adjuntar fotocopia del documento de identidad, certificación bancaria para el abono en cuenta y copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT).

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.