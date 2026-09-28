La razón por la que rebajaron la condena a Andrés Ricci por el feminicidio de Luz Mery Tristán

El Tribunal Superior de Cali confirmó este lunes en segunda instancia la responsabilidad penal de Andrés Gustavo Ricci García por el feminicidio agravado de la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán, ocurrido entre el 4 y el 5 de agosto de 2023 en Cali. Sin embargo, la decisión modificó la pena que había sido impuesta inicialmente y la estableció en 41 años y 8 meses de prisión.



La reducción de la condena no obedeció a un cambio en la calificación del crimen. El Tribunal mantuvo la responsabilidad por feminicidio agravado y también confirmó la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante 20 años.

La Fiscalía General de la Nación explicó que el Tribunal acogió una solicitud planteada durante el proceso y excluyó la condena por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, debido a que Ricci García contaba con el permiso correspondiente.

A este aspecto se sumó una modificación en la forma de establecer la pena por el feminicidio agravado.



¿Por qué bajó la condena?

El abogado Luis Hernán Valero, representante de la familia de Luz Mery Tristán, explicó a Noticias Caracol que la modificación de la pena tuvo un componente técnico relacionado con la tasación de la condena.



Según Valero, en la primera instancia se había establecido la pena en 525 meses (43 años y 9 meses), mientras que el Tribunal consideró que debía partirse del mínimo previsto para el delito, correspondiente a 500 meses (41 años y 8 meses).

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Valero señaló que el artículo 61 del Código Penal establece los parámetros que deben tener en cuenta los jueces para determinar la pena. De acuerdo con su explicación, el juzgador de primera instancia había partido de los 525 meses, mientras que el Tribunal consideró que debía utilizar como punto de partida los 500 meses.

El abogado también aclaró que la modificación no significó que se cambiara el delito por el cual fue condenado Ricci García. “El delito sigue siendo el mismo. Feminicidio agravado”, manifestó Valero.



Tribunal confirmó el feminicidio agravado

La decisión de segunda instancia mantuvo la responsabilidad de Ricci García por el feminicidio agravado de Luz Mery Tristán. De acuerdo con la Fiscalía, durante la investigación se acreditó que la deportista fue sometida por su pareja a un ciclo de violencia sistemático.

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La entidad señaló que Ricci García ejerció violencia física, verbal y psicológica contra Tristán, motivado por los celos, antes de causarle la muerte con un arma de fuego en la residencia de la pareja, ubicada en la comuna 19 de Cali, sobre la vía que conduce al cerro de Cristo Rey.

Después de los hechos, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Metropolitana de Cali llegaron a la vivienda. Allí encontraron al hombre con un arma de fuego en la mano y el cuerpo de la víctima en una de las habitaciones.



¿Qué dijo el abogado de la familia de Luz Mery Tristán?

En conversación con este medio, Luis Hernán Valero aseguró que la familia recibió con tranquilidad la confirmación de la condena por feminicidio agravado. "Lo más importante es que se demostró que el señor Ricci mató con toda la intención, poniendo a Luz Mery en estado de indefensión”, afirmó el abogado.

También señaló que durante el proceso se estableció que la deportista había sido sometida durante varios años a violencia física y psíquica. Sobre la reducción de la pena, Valero indicó que la representación de las víctimas y la Fiscalía buscaban que Ricci García fuera condenado por feminicidio agravado, objetivo que, según explicó, se mantuvo con la decisión del Tribunal Superior de Cali.



¿Habrá recursos contra la decisión?

La Fiscalía informó que contra la decisión del Tribunal Superior de Cali proceden los recursos de ley. Por su parte, el abogado de la familia señaló que la representación de las víctimas no buscaría controvertir la reducción de la pena, pues consideró que el objetivo central del proceso era lograr la condena por feminicidio agravado.

Además, explicó que permanece pendiente un incidente de reparación para las víctimas, trámite mediante el cual la representación de la familia buscará ejercer el derecho a la reparación.

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