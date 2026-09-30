Resultados del Dorado Tarde de este miércoles 30 de septiembre: números ganadores y quinta cifra

El sorteo del Dorado Tarde vuelve a generar expectativa entre miles de colombianos que diariamente buscan probar suerte en una de las modalidades de juego más tradicionales del país. Esta alternativa, que cuenta con una amplia acogida en distintas regiones del territorio nacional, ya tiene lista su combinación ganadora para la jornada de este miércoles 30 de septiembre, permitiendo a los apostadores verificar si su tiquete resultó favorecido en este ciclo.



¿Qué número cayó en el Dorado Tarde este miércoles 30 de septiembre?

A continuación se detalla la combinación oficial correspondiente al último sorteo realizado en esta jornada:



Número ganador : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

El tiquete original debe mantenerse en perfecto estado, ya que es el único documento válido para acreditar la jugada y reclamar cualquier suma de dinero otorgada por las empresas autorizadas.



Pasos y requisitos para reclamar un premio del chance

Para cobrar el incentivo económico obtenido en el Dorado Tarde, los ganadores deben dirigirse a los puntos de venta autorizados o a la red de distribuidores oficial de la concesión del juego de apuestas en su departamento. Es indispensable cumplir con una serie de exigencias legales para garantizar la transparencia del trámite:



Presentar el tiquete original en papel termosensible, el cual no debe registrar tachaduras, enmiendas, raspaduras ni daños que impidan la lectura clara de los datos impresos (número, fecha, serie y código de seguridad).

Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad válido, ampliada al 150 %, firmada por el titular.

Formulario de solicitud de pago de premio debidamente diligenciado, el cual es suministrado de forma gratuita en la red de atención.

Cuando el valor acumulado del premio supere montos estipulados por la regulación nacional, el cobro puede requerir la presentación de una certificación bancaria para realizar la transferencia de los fondos de manera directa y segura.



Retenciones de ley y cobro de ganancias ocasionales en Colombia

Es fundamental que los apostadores conozcan el marco tributario que rige los juegos de suerte y azar en el país. Todo premio obtenido en el Dorado Tarde o cualquier otro juego autorizado está sujeto al Estatuto Tributario vigente.

Según la normativa nacional, las sumas otorgadas que sobrepasen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) están afectas a una retención en la fuente a título de impuesto sobre ganancias ocasionales. La tarifa aplicable para estos incentivos es del 20 %, la cual es descontada de forma directa por la entidad pagadora al momento de efectuar el desembolso. Por esta razón, la cifra neta que recibe el usuario en su cuenta o en efectivo corresponde al valor bruto del premio menos el porcentaje retenido que se traslada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



Importancia de jugar legal y el papel de Coljuegos

Efectuar apuestas únicamente en comercios certificados e integrados a la red legal garantiza que los fondos generados por esta actividad económica se destinen al financiamiento del sistema público de salud en Colombia. La fiscalización de estas operaciones está a cargo de Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar y regular el sector de los juegos de suerte y azar.

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Apostar en el circuito legal no solo protege al ciudadano frente a posibles fraudes o incumplimientos en los pagos, sino que asegura que cada tiquete emitido cumpla con las especificaciones técnicas exigidas por la ley. Los usuarios pueden validar la legalidad de los operadores consultando los canales oficiales de las concesiones locales y las bases de datos de Coljuegos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

