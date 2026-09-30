El desempleo en Colombia subió al 9,4% en agosto, la peor tasa en 20 meses, según el Dane

La Tasa de Desempleo en Colombia se elevó hasta el 9,4 % en agosto, 0,8 puntos porcentuales más que en el mismo mes del año pasado y el peor resultado en 20 meses, según datos publicados este miércoles por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La Tasa de Ocupación, por su parte, se situó en el 57,4 %, una caída de un punto porcentual en la comparativa interanual, en lo que supone el peor agosto desde el año 2022. En total, 23,8 millones de colombianos contaban con un empleo en ese mes.



Por sectores, aumentó el empleo en las categorías: Construcción; Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana; Comercio y reparación de vehículos; Transporte y almacenamiento; y Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos. Cayó por su parte en Industrias manufactureras; Actividades artísticas, entretenimiento, recreación; Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pescas; Actividades inmobiliarias; Actividades financieras y seguros; y Alojamiento y servicios de comida.

De acuerdo con el Dane, la Tasa de Desocupación para las mujeres se ubicó en 11,6 %, mientras que la de los hombres fue de 7,7%, ahondando la brecha según sexo.

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Entre los jóvenes (15-28 años), la Tasa de Desocupación alcanzó el 15,2 % en el trimestre junio-agosto, 0,4 porcentuales más que en el mismo período del ejercicio previo.



También se registraron grandes variaciones regionales, con Quibdó con una Tasa de Desocupación del 23,8 % y Cartagena (14,4 %), frente a Bogotá (7,9 %), Medellín (7,5 %) y Bucaramanga (7,3 %).



La población ocupada informal en el conjunto del país se ubicó en el 54,9 %, prosiguiendo la tendencia de suave descenso de los últimos cinco ejercicios, aunque con marcadas diferencias regionales.

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EFE