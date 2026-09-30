Cómo es la megacárcel Renacer y en qué va la construcción: "Queda aislada por completo"

La construcción de la megacárcel Renacer, ubicada en el departamento del Magdalena, avanza hacia su etapa final luego de varios años de ejecución. El proyecto, iniciado en 2021, hace parte de los planes para ampliar la capacidad del sistema penitenciario colombiano y se encuentra actualmente bajo la supervisión de las entidades responsables de la infraestructura carcelaria del país.



Las primeras imágenes divulgadas recientemente permiten observar el estado actual de la obra, que se desarrolla en jurisdicción del municipio de Sabanas de San Ángel. De acuerdo con la información oficial, la infraestructura fue diseñada para atender las necesidades de alojamiento de población privada de la libertad dentro de un esquema de seguridad y operación definido por las autoridades penitenciarias.



Ubicación de la megacárcel Renacer en Magdalena

El complejo penitenciario está ubicado en una zona rural de Sabanas de San Ángel, municipio localizado en el centro del Magdalena. Su emplazamiento se encuentra a varios kilómetros del casco urbano y cuenta con acceso desde la Ruta del Sol mediante una vía que conecta con el sector conocido como estación Villa. La ubicación fue seleccionada dentro de los parámetros habituales para este tipo de infraestructuras, que requieren condiciones de seguridad, control de accesos y disponibilidad de terreno para el desarrollo de las diferentes áreas operativas.

Debido a la importancia que tendrá el centro penitenciario para la región, las autoridades departamentales adelantan estudios relacionados con la conectividad vial del sector. Las intervenciones proyectadas buscan facilitar la movilidad de personal administrativo, funcionarios de custodia, proveedores y vehículos de servicio que deberán ingresar de manera permanente a las instalaciones una vez entren en funcionamiento.



Capacidad de la megacárcel fue ajustada durante la ejecución del proyecto

El diseño inicial contemplaba una capacidad superior a la que tendrá finalmente la infraestructura. Durante las diferentes etapas de ejecución se realizaron modificaciones técnicas que llevaron a ajustar las dimensiones del proyecto y la cantidad de cupos disponibles. Según los datos oficiales, la capacidad proyectada pasó de aproximadamente 3.500 personas privadas de la libertad a un total de 1.974 cupos. Las autoridades han señalado además que en la fase inicial de operación el establecimiento estará en condiciones de recibir cerca de 2.000 internos. Los cambios realizados durante la construcción respondieron a ajustes técnicos y operativos efectuados en el desarrollo del proyecto, con el propósito de adaptar la infraestructura a los requerimientos definidos para su funcionamiento.



Así es la infraestructura de la megacárcel Renacer

La obra se levanta sobre un terreno de 22 hectáreas y está compuesta por varios módulos de reclusión, áreas administrativas, espacios para servicios internos y estructuras destinadas a la operación penitenciaria. El complejo cuenta con sistemas de control perimetral, cerramientos, puntos de vigilancia y diferentes zonas de acceso que permiten restringir el ingreso a las instalaciones. El diseño contempla varios niveles de seguridad entre los sectores externos y los módulos internos donde permanecerá la población carcelaria.

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Las imágenes conocidas recientemente muestran también la presencia de maquinaria y personal de obra trabajando en diferentes frentes de construcción mientras continúan las labores pendientes para concluir el proyecto. Actualmente se desarrollan trabajos relacionados con adecuaciones finales, instalaciones complementarias y terminación de distintas áreas del establecimiento.



Obra reporta un avance del 86 %

De acuerdo con los reportes oficiales, la megacárcel Renacer registra un avance cercano al 86 % en su ejecución. La supervisión del proyecto está a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).



Recientemente, representantes de estas entidades realizaron una visita técnica a las instalaciones para revisar el estado de los trabajos y evaluar las actividades que aún deben completarse antes de la entrada en operación del centro penitenciario. Durante el recorrido se llevaron a cabo mesas de trabajo enfocadas en la planeación de las etapas finales de la obra y en la definición de los procedimientos necesarios para su puesta en funcionamiento.



Mientras avanzan las tareas pendientes, el complejo penitenciario entra en una fase decisiva de construcción. La apertura dependerá de la finalización de los trabajos programados, las verificaciones técnicas correspondientes y el cumplimiento de los requisitos establecidos por las autoridades encargadas del sistema penitenciario.



Gobernadora de Magdalena habla sobre megacárcel Renacer

La gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, entregó en Noticias Caracol un balance detallado sobre la situación de la cárcel Renacer, revelando que la obra permaneció congelada durante cuatro años por la falta de asignación presupuestal del Gobierno Nacional. La mandataria explicó que los trabajos se ejecutaron entre 2020 y 2023, pero no tuvieron ningún avance entre 2024 y 2026, lo que dejó la infraestructura paralizada e incrementó la preocupación en la región. Según la funcionaria, la noticia positiva es que la apertura del recinto, proyectado para más de 1.900 privados de la libertad, comenzará de manera paulatina a partir de diciembre.

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En sus declaraciones, la gobernadora enfatizó: "Tiene un avance del 80 %, pero un avance que durante 4 años estuvo congelado, es decir, no aumentó la ejecución porque nunca le asignaron presupuesto para continuar (...) Sin embargo, hay una noticia positiva y es que a partir de diciembre se va a comenzar a abrir de manera paulatina".

En cuanto a la financiación, Guerra desmintió que la administración anterior hubiera dejado asegurados los recursos y confirmó que asistió entre dos y tres veces al Ministerio de Justicia en busca de presupuesto, recibiendo como respuesta que no había disponibilidad económica. La falta de continuidad provocó que el costo estimado inicialmente en 183.000 millones de pesos prácticamente se duplicara, debido al paso del tiempo y a las desmejoras ocasionadas por dejar la estructura expuesta a la intemperie.

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Sobre este punto, la mandataria afirmó: "En el mes de febrero asistí al Ministerio de Justicia justo a solicitar presupuesto para la terminación de este centro penitenciario y me indicaron que no había recursos (...) La obra estimada inicialmente estaba por 183.000 millones de pesos y actualmente ya supera prácticamente casi el doble debido obviamente al tiempo de falta de ejecución".

Añadió, además, que "una obra prácticamente abandonada a la intemperie obviamente va a sufrir siempre desmejoras y hay que hacer unas nuevas adecuaciones y unos nuevos mejoramientos dentro de lo mismo, pero también terminarla porque la cárcel no está 100 % terminada".

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Respecto a la ubicación y la logística de acceso, el centro carcelario se encuentra en el área rural del municipio de Sabanas de San Ángel, una localización planificada desde el gobierno de Juan Manuel Santos y contratada bajo el mandato de Iván Duque para garantizar el aislamiento total de la población civil. Para resolver la conectividad del complejo, la gobernadora sostuvo reuniones con el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el viceministro Camil Carlos Gómina, comprometiéndose a elaborar los estudios y diseños viales para que la Nación aporte los recursos de construcción

Al respecto, la gobernadora declaró: "Yo me comprometí en hacer los estudios y diseños de la vía para que ellos puedan entrar a colocar pues el recurso", señalando también que "la cárcel se encuentra ubicada en una zona completamente aislada de población civil, es decir, está en área rural. Lo que hay que evitar claramente es que alrededor construyan casas; eso se hace de acuerdo también con el municipio y de acuerdo al EOT".

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Sobre el perfil de los reos y las dinámicas de reclusión, la mandataria precisó que la cárcel albergará a detenidos de alta seguridad una vez que se garantice el personal suficiente del INPEC, las condiciones operativas y el bloqueo de señales tecnológicas. Asimismo, reveló una directriz estricta del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, según la cual los delincuentes del departamento no pagarán sus condenas en esta sede.

En palabras de la gobernadora: "Serán presos de verdad, de alta seguridad, pero claramente una vez ya se encuentre en las óptimas condiciones, que se pueda también bloquear señal, que pueda tener todo el personal del INPEC disponible. Lo único que sí les tengo que decir es que el señor presidente ha sido muy enfático en decir que los detenidos del departamento del Magdalena no van a quedar en el departamento del Magdalena; siempre van a ser trasladados hacia otras ciudades lejos".

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La seguridad externa y el despliegue de la fuerza pública representan otra de las prioridades expresadas por la gobernadora, quien manifestó su preocupación por el hecho de que tropas del Ejército hayan tenido que vigilar durante cuatro años una obra inconclusa para evitar actos de vandalismo, afectando el pie de fuerza en el departamento. Por esta razón, solicitó la instalación de una mesa de trabajo conjunta con la Presidencia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia para coordinar la presencia militar periférica sin descuidar la seguridad de los municipios del Magdalena. Sobre esta situación, expresó: "Es de gran preocupación que tengamos fuerza pública hoy vigilando una infraestructura que no está en funcionamiento (...) Cuidaron una obra inconclusa durante 4 años para evitar vandalismo. En su debido momento se articulará para que consideren efectivamente tener Ejército alrededor, pero sin que nos disminuya el pie de fuerza en el departamento del Magdalena"

Finalmente, al ser consultada sobre si las instalaciones corresponden verdaderamente a una megacárcel o a un presidio convencional, la mandataria defendió la magnitud de la obra argumentando su capacidad para cerca de dos mil internos. Para la gobernadora, la escala de la construcción justifica dicha categoría, concluyendo de manera contundente: "Esto es una megacárcel realmente, está construida para casi 2.000 personas".

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL