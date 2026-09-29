Edad de pensión en Colombia y la polémica propuesta del presidente de Corte Suprema para subirla

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, planteó la necesidad de abrir un debate sobre un posible aumento de la edad de pensión en Colombia y su eventual unificación para hombres y mujeres, argumentando que los cambios demográficos obligan a revisar el sistema. Actualmente, la edad de jubilación es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

Según el magistrado, el incremento en la esperanza de vida tiene consecuencias directas sobre la sostenibilidad financiera del sistema pensional. “Tenemos que la expectativa de vida ha aumentado. Eso para el sistema pensional tiene efectos porque es entonces pagar las pensiones durante un mayor tiempo. Si aumenta la expectativa de vida, pues el sistema va a tener que pagar más años, pero también la gente aumenta la expectativa de poder trabajar más”.



En ese contexto, Lenis señaló que “una de las herramientas que podría utilizarse para eso es ampliar la edad. Normalmente, en el mundo hoy se están otorgando pensiones (no es tan generalizado) más o menos entre 65, 67 y 68 años. Un promedio que podríamos decir en el mundo es de 65 años”.



Presidente de la Corte Suprema propone que hombres y mujeres se pensionen a la misma edad

El presidente de la Corte también propuso equiparar la edad de retiro entre hombres y mujeres. Sobre este punto, afirmó que “las mujeres, en el sistema de ahorro individual, reciben una pensión de menor valor porque tienen que esforzarse más para reunir el capital para financiar ese mismo valor de pensión”.

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Expertos consideran que la discusión es necesaria. Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales, sostuvo que el tema debe analizarse debido a “la drástica disminución en la tasa de natalidad en nuestro país, cada vez nacen menos niños y nuestra tasa de reemplazo generacional está por debajo de los mínimos necesarios para poder garantizar que los sistemas de pensiones, como los conocemos hoy, sigan funcionando”.



Sin embargo, otros especialistas creen que cualquier modificación debe evaluarse en el momento adecuado. Diana Milena Vargas, abogada experta en pensiones, afirmó en Noticias Caracol que “sí es necesario. ¿Es el momento oportuno? Tal vez no por el momento coyuntural que estamos viviendo en donde está entrando en vigencia una reforma pensional que ya trae unos cambios estructurales”.



Por su parte, Iván Daniel Jaramillo, exviceministro de Empleo y Pensiones, indicó que eventuales cambios en la edad de jubilación “deben ser acompañados por estudios técnicos que aconsejen o no las modificaciones de los parámetros, tal cual se establece en la cabeza de la comisión técnica”.

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Actualmente, Colombia figura entre los países de la región con una de las edades de pensión más bajas, junto con Panamá, en contraste con naciones como Argentina, Chile y Brasil.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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