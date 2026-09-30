La hipótesis sobre el asesinato de ‘Jhon Calzones’, ocurrido en Yopal: ¿quién ordenó el crimen?

El asesinato de Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’ y exalcalde de Yopal (Casanare), ya deja hipótesis e interrogantes sobre quién estaría detrás del ataque. Las autoridades avanzan para compilar elemento material probatorio, lograr la captura del segundo presunto autor material y trazar una línea que les permita dar con quienes habrían ordenado el atentado.

El comerciante estaba en su finca La Selvita, ubicada en una vereda de Yopal, cuando dos sujetos llegaron en motocicleta hasta la casa donde él estaba. El parrillero descendió y fue directamente a disparar contra el casanareño a quemarropa. Posteriormente, huyó en el vehículo, que más adelante presentó fallas mecánicas. El menor de edad que habría accionado el arma fue capturado, pero continúa la búsqueda del otro personaje. Al momento, un revólver y la motocicleta utilizada hacen parte de los elementos incatuados. (Para más contexto, lea: ¿Quién era ‘Jhon Calzones’, el exalcalde asesinado en Yopal que ganó las elecciones desde la cárcel?)

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Preliminarmente, se habla de que los sicarios habrían logrado definir que su objetivo estaba en la finca La Selvita debido al amplio uso que le daba ‘Jhon Calzones’ a sus redes sociales. En ellas hizo varios videos en vivo en los que anunciaba a sus seguidores para invitarlos a que pasaran por su propiedad a comprar productos cárnicos que se producían allí. Un video que él mismo publicó meses antes de su muerte hoy genera dudas e hipótesis, pues en él relataba que se fue al campo por temas de seguridad. Allí, donde se sentía aparentemente seguro, fue asesinado.



Las pistas del asesinato de Jhon Calzones

Una de las pistas que ahora toma relevancia es el recorrido de los presuntos sicarios. Según información oficial citada durante la entrevista, el menor de edad capturado por el ataque no era oriundo de Casanare y habría llegado al departamento para cometer el homicidio. Que un menor haya disparado contra Torres trae a colación la posible instrumentalización de menores para ejecutar crímenes como el sicariato, tal como ocurrió en un emblemático caso como el del senador Miguel Uribe Turbay, quien también fue asesinado por un menor de edad en un barrio de Bogotá. Esta práctica se ha vuelto común entre grupos criminales, dado a que los menores de edad no son condenados, sino sancionados bajo un sistema especial, según la edad y el crimen.

(Lea también: Revelan nuevos videos del atentado a ‘Jhon Calzones’: ¿qué se conoce del asesinato?)

Además, la motocicleta utilizada en el crimen tendría un antecedente que también está bajo investigación. El vehículo habría sido robado en Paz de Ariporo, al norte de Casanare, durante un hecho en el que fue asesinado un ganadero identificado como Bernabé Jiménez. Según la información entregada por las autoridades, esa misma motocicleta habría sido utilizada para atacar a Torres.



¿Alguien ordenó el ataque? Esto se sabe

De acuerdo con Johan Solano Torres, periodista de El Nuevo Oriente que habló con Noticias Caracol, información conocida de manera extraoficial por medios regionales señalaría que detrás del crimen podría existir un grupo organizado que habría dado la orden de asesinar al exalcalde. No obstante, las autoridades competentes no han confirmado esta línea investigativa.

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Casanare no es un departamento exento de la presencia de estructuras criminales. Allí operan grupos como subestructura 28 de las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y bandas delincuenciales que se dedican al crimen común organizado. La Defensoría del Pueblo incluso emitió una alerta temprana en 2023 para Yopal y Aguazul por la presencia de actores armados.

Videos que darían cuenta de las amenazas que presuntamente sufrió Jhon Calzones

El último en vivo que hizo Jhon Calzones en sus redes data de un día antes de su muerte. En él le comentó a sus seguidores: “El estrés, los problemas, ustedes saben que todo al que trabaja le crean problemas, todo el que quiere salir adelante se la montan. Mire cómo nos tumbaron las marraneras de La Guafilla”, relató.

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A esto se le suma un video que publicó en junio de 2026, cuando anunció que salía de Yopal para irse al campo, donde creía que podía estar más seguro: “No puedo dar papaya allá en la ciudad porque el parche está caliente, ¿sí?”. También afirmó que tenía conocimiento de que alguien lo seguía y no podía decir en cuál. “Toca con cuidado porque hay mucho bandido persiguiéndonos”.

El exalcalde estuvo involucrado en procesos judiciales relacionados con la urbanización de predios y la comercialización de lotes, además de otros procesos que terminaron afectando sus derechos políticos. Torres había construido buena parte de su reconocimiento político alrededor de la Ciudadela La Bendición, un proyecto de urbanización que, según el relato del periodista, llegó a tener entre 10.000 y 12.000 habitantes. En esta misma ciudadela, según detalló Torres en una entrevista para la revista Don Juan, fue víctima de dos intentos de atentado.

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Después de regresar a Casanare, Torres continuó vinculado a proyectos de loteo en municipios como Yopal, Villanueva, Trinidad y Aguazul. Según la entrevista, estos proyectos ya eran conocidos por las autoridades y estaban siendo objeto de investigación. Otro elemento que deberá ser esclarecido es si existieron vínculos entre Torres y grupos ilegales. En la entrevista se advierte que en algún momento se especuló sobre esas relaciones, pero se enfatiza que no hay información comprobada que permita establecerlas.

Los señalamientos que hizo contra políticos de Casanare

También deberán ser revisadas las declaraciones que el propio Jhon Jairo Torres había hecho públicamente antes de su muerte. El exalcalde era una figura activa en redes sociales y, de acuerdo con el periodista, en varias de sus intervenciones señalaba a sectores de la política tradicional de Casanare. Torres aseguraba que algunos políticos se oponían a sus proyectos porque, según él, estaba afectando sus intereses. Incluso habría mencionado a varios políticos de la región con nombre propio, especificó el periodista de El Nuevo Oriente. "Señalaba que los políticos tradicionales no lo querían porque él les estaba dañando el negocio, porque él le daba la posibilidad de tener vivienda a muchas personas", anotó.