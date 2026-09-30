Nequi habilita pagos con tarjeta desde celulares: estos son los requisitos para usarla

Los comerciantes que utilizan Nequi para gestionar cobros y ventas cuentan desde ahora con una nueva herramienta que les permite recibir pagos con tarjetas débito y crédito directamente desde un teléfono celular, sin necesidad de adquirir o alquilar un datáfono físico. La funcionalidad fue anunciada dentro de las actualizaciones de Nequi Negocios, la aplicación dirigida a comercios, emprendedores y trabajadores independientes.



De acuerdo con la información entregada por la compañía, el sistema funciona mediante tecnología NFC. Esto permite que el cliente acerque su tarjeta o dispositivo compatible al teléfono del comerciante para completar la transacción. El servicio de aceptación y procesamiento de pagos se realiza a través de Wompi, la pasarela de pagos del Grupo Cibest.

La entidad indicó que esta función está disponible para teléfonos que cuenten con tecnología NFC y se suma a otras alternativas ya existentes, como los pagos mediante códigos QR y enlaces de pago. Además, informó que la tarifa para recibir pagos con tarjeta se mantiene en 1,99 % más IVA sobre cada transacción, sin cuotas mensuales ni cobros fijos adicionales.



Comerciantes podrán recibir pagos con tarjeta Nequi desde el celular

La principal novedad consiste en que el teléfono móvil pasa a cumplir una función similar a la de un datáfono tradicional. Según explicó Nequi, los comerciantes ya no necesitan un equipo adicional para aceptar pagos con tarjeta, siempre que el dispositivo cuente con la tecnología requerida. Junto a esta herramienta, la aplicación incorporó nuevas opciones para la administración de los negocios. Una de ellas permite registrar hasta cinco empleados con credenciales independientes para consultar en tiempo real las ventas recibidas a través de los distintos medios de pago.

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La actualización también habilita la vinculación de hasta tres celulares adicionales para recibir notificaciones por mensaje de texto cuando se realicen pagos mediante QR. Con esta medida, más de una persona dentro del establecimiento puede verificar la llegada del dinero sin depender exclusivamente del dispositivo principal del propietario. Según la compañía, la aplicación cuenta actualmente con más de 137.000 comercios registrados. Además de recibir pagos, permite consultar movimientos, revisar detalles de las ventas y generar reportes para llevar control de la actividad comercial.



Nequi opera como entidad independiente desde septiembre

Las nuevas funciones llegan pocas semanas después de que Nequi iniciara una nueva etapa empresarial. Desde el 1 de septiembre de 2026, la plataforma comenzó a operar formalmente como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, una entidad independiente dentro del Grupo Cibest, anteriormente conocido como Grupo Bancolombia.



La transición convirtió a la plataforma en una compañía de financiamiento con operación propia y vigilancia directa de la Superintendencia Financiera de Colombia. No obstante, la empresa aclaró que los cambios son principalmente corporativos y que los usuarios continúan utilizando la misma aplicación y los mismos servicios.



Entre las funciones que permanecen sin modificaciones se encuentran el envío y recepción de dinero, las recargas, los pagos y el acceso a cajeros automáticos y corresponsales de Bancolombia. La compañía también señaló que no fue necesario realizar trámites para la transición. La independencia de la plataforma fue presentada como parte de una evolución empresarial impulsada por el crecimiento de la entidad, que actualmente reporta cerca de 29 millones de usuarios en Colombia.

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La incorporación de mecanismos para aceptar pagos con tarjeta desde dispositivos móviles ocurre en un contexto de expansión de los pagos digitales en el país. Comercios de distintos tamaños han venido incorporando alternativas electrónicas para complementar los métodos tradicionales de cobro y facilitar las transacciones de sus clientes. En este escenario, las plataformas financieras y tecnológicas han ampliado su oferta de herramientas para pequeños negocios, especialmente entre emprendedores y trabajadores independientes que buscan recibir pagos electrónicos sin realizar inversiones adicionales en infraestructura.

Con la nueva función, los usuarios de Nequi Negocios podrán sumar una alternativa adicional a los pagos por QR y enlaces digitales, mientras la compañía continúa ampliando los servicios disponibles para los comercios registrados en su aplicación. De acuerdo con la información divulgada por la entidad, estas nuevas herramientas no modifican las condiciones tarifarias establecidas para los usuarios del servicio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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