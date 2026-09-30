Resultados Super Astro Sol hoy: números ganadores del miércoles 30 de septiembre de 2026

Miles de colombianos aguardan con expectativa la revelación de la combinación afortunada de esta tarde en una nueva edición del Super Astro Sol. Quienes apostaron a su cifra y signo zodiacal de preferencia pueden verificar a continuación si su tiquete se convirtió en el ganador del premio mayor en esta jornada del 30 de septiembre de 2026.



¿Qué número cayó en el Super Astro Sol este 30 de septiembre de 2026?

Los sorteos de esta modalidad de juego de suerte y azar se desarrollan de lunes a sábado a las 4:00 p. m., momento en el que las balotas oficiales determinan las cifras y el elemento zodiacal correspondientes.



Número ganador: 6078

6078 Signo Zodiacal: Cáncer

¿Cómo verificar si su tiquete es ganador del Super Astro Sol?

Para determinar si una apuesta resultó acreedora de un incentivo económico en el Super Astro Sol, el apostador debe comparar la información impresa en su comprobante oficial con los datos emitidos por la entidad operadora. El tiquete físico constituye el único documento válido para solicitar el cobro, por lo que se exige que permanezca en óptimas condiciones de conservación, libre de tachaduras, enmendaduras o roturas que impidan la lectura de sus códigos y números.

El plan de premios de este juego otorga incentivos de acuerdo con la cantidad de aciertos obtenidos en estricto orden de izquierda a derecha:



Cuatro cifras más el signo zodiacal: Otorga el premio mayor equivalente a 42.000 veces el valor apostado.

Otorga el premio mayor equivalente a 42.000 veces el valor apostado. Tres cifras más el signo zodiacal: Otorga un estímulo equivalente a 1.000 veces el monto jugado.

Otorga un estímulo equivalente a 1.000 veces el monto jugado. Dos cifras más el signo zodiacal: Entrega un retorno equivalente a 100 veces la apuesta realizada.

Las autoridades del sector recomiendan revisar los números impresos minuciosamente y acudir exclusivamente a los puntos de venta o plataformas digitales autorizadas para confirmar la validez de los resultados.



Requisitos y documentos para cobrar un premio del Super Astro Sol

Si la combinación seleccionada coincide con la jugada ganadora del día, el ciudadano debe iniciar el trámite de validación ante la red de distribución autorizada (como SuRed o SuperGiros). Es fundamental tener en cuenta que el término de caducidad para reclamar las ganancias es de un año calendario, contado a partir del momento en que se efectúa el sorteo oficial. Si no se solicita el cobro en dicho lapso, los recursos son destinados a la salud pública de los colombianos conforme a la reglamentación vigente.

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Para llevar a cabo el procedimiento de cobro se requiere presentar la siguiente documentación:



Tiquete original: El boleto físico original en perfecto estado de conservación y legibilidad.

El boleto físico original en perfecto estado de conservación y legibilidad. Documento de identidad: Cédula de ciudadanía original y una fotocopia de la misma ampliada al 150 %.

Cédula de ciudadanía original y una fotocopia de la misma ampliada al 150 %. Formulario SIPLAFT: Para montos determinados por la ley, el ganador debe diligenciar el formulario de prevención de lavado de activos en el punto de cobro.

Para montos determinados por la ley, el ganador debe diligenciar el formulario de prevención de lavado de activos en el punto de cobro. Certificación bancaria: Cuando los premios superan las 182 Unidades de Valor Tributario (UVT), la entidad liquidadora solicita una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días) para realizar el pago mediante transferencia o cheque de gerencia.

Retenciones de ley y descuentos aplicables a los juegos de azar

En Colombia, las ganancias obtenidas mediante juegos de suerte y azar están sujetas a la normativa tributaria estipulada en el Estatuto Tributario y supervisada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Por este motivo, el valor nominal del premio puede experimentar retenciones legales antes de su desembolso final al beneficiario.



Retención en la fuente por ganancias ocasionales: Todo premio cuya cuantía sea igual o superior a 48 UVT está gravado con una tarifa del 20 % por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales. Este porcentaje es descontado directamente por la empresa concesionaria al momento de efectuar el pago. Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF): De acuerdo con el esquema bancario del país, las transferencias electrónicas o cheques expedidos para la cancelación de premios de alta cuantía pueden verse impactados por el tributo del 4x1000.

La importancia de jugar legal y el papel de Coljuegos

Efectuar apuestas en puntos de venta autorizados o portales de internet avalados por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos) garantiza la transparencia de las operaciones y la seguridad jurídica del apostador.



Al adquirir boletos en establecimientos legales, el consumidor asegura que la empresa operadora cuente con las pólizas de respaldo exigidas por la ley para responder por el pago total de la bolsa de premios. Asimismo, la explotación legal de los juegos de suerte y azar genera transferencias millonarias destinadas a la financiación del sistema de salud en los municipios y departamentos del territorio nacional, previniendo el fraude y el funcionamiento de redes clandestinas de apuestas.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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