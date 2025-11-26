Resultados Lotería del Valle último sorteo de hoy, miércoles 26 de noviembre: los números ganadores.

La Lotería del Valle llevará a cabo su tradicional sorteo este miércoles 26 de noviembre, siguiendo el cronograma establecido y bajo estrictos protocolos de transparencia. Como en cada edición, el proceso contará con la vigilancia de las autoridades correspondientes para asegurar que todo se desarrolle con total claridad y legalidad.

La emisión en directo comenzará a las 10:30 p. m. a través del canal regional Telepacífico, de modo que los seguidores del juego en todo el país podrán disfrutar del sorteo en tiempo real. Esta jornada coincidirá también con los sorteos de la Lotería de Manizales y la Lotería del Meta, convirtiéndose en una noche especialmente atractiva para los aficionados a las apuestas.

Si no puede seguir la transmisión televisiva, los resultados oficiales se publicarán de manera rápida en los medios digitales de la Lotería del Valle. Los números ganadores aparecerán en su sitio web, en sus redes sociales verificadas y en portales aliados como LottiVé, Lottired, LottiColombia y Gane, facilitando su consulta desde cualquier dispositivo.



Resultados EN VIVO Lotería del Valle miércoles 26 de noviembre

Números ganadores :

: Serie:

La Lotería del Valle pone en juego un premio mayor de $9.000 millones, además de una estructura de premios secundarios que incluye distintas categorías. El plan actual contempla más de 30 premios secos, distribuidos en montos que van desde los $30 millones hasta los $500 millones. Esta ampliación del esquema busca reconocer a un mayor número de participantes y mantener el interés en este tipo de juegos de azar



Plan de premios de la Lotería del Valle

La Lotería del Valle tiene un plan de premios en curso que contempla un acumulado total de $22.000 millones de pesos. De ese total, el premio mayor corresponde a $9.000 millones. El resto del plan está conformado por múltiples premios secundarios, más conocidos como "secos" de diversos montos, distribuidos de la siguiente manera:



1 premio seco de $500 millones

2 premios secos de $100 millones cada uno

3 premios secos de $60 millones

1 premio seco de $40 millones

25 premios secos de $30 millones

¿Cómo participar en la Lotería del Valle?

Participar en la Lotería del Valle es sencillo y está abierto a cualquier persona mayor de 18 años en Colombia. Cada billete incluye un número de cuatro cifras acompañado de una serie de tres dígitos, lo que brinda la posibilidad de entrar en el sorteo semanal. El billete completo tiene un costo de $18.000, aunque también existe la opción de adquirirlo por fracciones de $6.000 cada una. Si el jugador compra una o dos fracciones en lugar del billete entero, el valor del premio se ajustará proporcionalmente a la cantidad adquirida.



Estos billetes se pueden adquirir en establecimientos autorizados como supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Además, quienes prefieran evitar desplazamientos pueden realizar la compra de manera virtual a través de plataformas digitales confiables. En estos portales es posible escoger el número deseado, determinar cuántas fracciones jugar y efectuar el pago de forma electrónica, todo de manera rápida y práctica desde cualquier lugar.



¿Qué hacer si gana la Lotería del Valle?

Si resulta ganador del sorteo de la Lotería del Valle de este miércoles 26 de noviembre de 2025, es fundamental seguir una serie de pasos para reclamar su premio de forma correcta y segura.



Primero, conserve el billete en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni daños visibles, y verifique que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales. El cobro del premio debe realizarse de manera presencial en las oficinas principales de la Lotería del Valle o en puntos de atención autorizados. Al momento de la reclamación, deberá presentar su documento de identidad original y, en algunos casos, diligenciar un formulario de reclamación.

Todos los premios están sujetos a la normativa tributaria vigente, incluyendo la retención en la fuente establecida por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Los ganadores disponen de un plazo máximo de 12 meses para reclamar su premio; una vez vencido ese periodo, el derecho al cobro caduca. Para evitar fraudes o información falsa, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la Lotería del Valle, que son:



Sitio web oficial de la Lotería del Valle

Transmisión en vivo por el canal Telepacífico

Redes sociales verificadas de la Lotería del Valle

Plataformas de venta autorizadas como LottiVé, Lottired, LottiColombia y Gane

