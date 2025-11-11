¿Quiere trabajar en Canadá? Colombianos que cumplan estos requisitos pueden ganar hasta $13 millones

La Agencia Pública de Empleo (APE) del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció una nueva convocatoria de empleo en Canadá, dirigida a profesionales colombianos que buscan expandir sus horizontes laborales y migratorios. En articulación con una importante compañía canadiense acreditada por Inmigración Canadá, el Sena busca perfiles para ocupar tres vacantes altamente especializadas en la provincia de Quebec.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las personas interesadas en estas ofertas de empleo deben postularse a través de la aplicación web de intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo Sena, ya que las candidaturas presentadas por otros medios no serán consideradas. La fecha de cierre está programada para el 30 de noviembre de 2025, o antes, si se cumple el número de hojas de vida requeridas por la empresa.



Los colombianos que pueden aplicar a oferta de empleo en Canadá

La convocatoria actual busca cubrir tres vacantes para un único perfil especializado: operador de planta tratamiento aguas residuales. Los candidatos interesados deben cumplir al 100% con los siguientes requisitos exigidos por el empresario canadiense:



Se requiere contar con el título de Tecnología en manejo y conservación de suelos y aguas.

Los aspirantes deben certificar una experiencia mínima de 36 meses (equivalente a 3 años).

(equivalente a 3 años). Es obligatorio tener pasaporte o, al menos, haber iniciado el trámite para obtenerlo.

o, al menos, haber iniciado el trámite para obtenerlo. Aunque el dominio del idioma francés o inglés no es un requisito excluyente para ser convocado inicialmente, es importante tener presente que el trabajo se desarrollará en uno de estos dos idiomas.

Salario y funciones de oferta de empleo en Canadá

Los seleccionados se encargarán de operar, supervisar y mantener los sistemas de control computarizados y los equipos asociados en las plantas de tratamiento. Sus responsabilidades incluyen asegurar el correcto procesamiento, purificación y eliminación de las aguas residuales y desechos, siempre cumpliendo con las normas establecidas. También realizarán tareas prácticas como tomar y analizar muestras, monitorear el funcionamiento de bombas y sistemas de filtrado, ajustar la dosificación de productos químicos y mantener equipos mecánicos y eléctricos.

Las condiciones laborales ofrecidas para el operador de planta tratamiento aguas residuales son altamente competitivas y buscan atraer talento calificado. Se ofrece un contrato de tipo fijo con una duración inicial de 3 años, con opción de renovación. El salario ofrecido varía según la experiencia del candidato seleccionado, oscilando entre 3360 y 4800 dólares canadienses al mes. Este monto equivale, aproximadamente, a un rango salarial mensual en pesos colombianos de $9.136.776 hasta $13.052.537.



La jornada laboral es completa, sumando 40 horas a la semana en horario diurno. No obstante, se requiere disponibilidad para trabajar fines de semana en caso de emergencia. El puesto de trabajo se desarrollará en el área de Greater Montreal (West Side), Quebec. Además, la compañía canadiense y el Sena disponen de una serie de beneficios que facilitan la transición y la vida en Quebec:



Curso de francés: Si el candidato es seleccionado y no domina el idioma al momento de la convocatoria, recibirá un curso de 200 horas de francés. Este curso es un beneficio adicional pensado para garantizar la funcionalidad práctica necesaria para la vida laboral y personal en Montreal, una ciudad bilingüe pero predominantemente francófona.

Si el candidato es seleccionado y no domina el idioma al momento de la convocatoria, Este curso es un beneficio adicional pensado para garantizar la funcionalidad práctica necesaria para la vida laboral y personal en Montreal, una ciudad bilingüe pero predominantemente francófona. Acompañamiento: Los seleccionados recibirán tiquetes de avión a Canadá.

Los seleccionados recibirán tiquetes de avión a Canadá. Proceso migratorio: Se garantiza el acompañamiento migratorio y un contrato de trabajo cerrado.

Es crucial recordar que todos los servicios que ofrece la Agencia Pública de Empleo Sena son públicos, gratuitos y no requieren intermediarios. Si usted cumple con el 100% del perfil solicitado, registre y postule su hoja de vida lo antes posible, dado que la convocatoria cerrará automáticamente al alcanzar el número requerido de postulados.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co