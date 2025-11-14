En vivo
Noticias Caracol
ESTILO DE VIDA

Sena abre última oferta presencial con más de 13 mil cupos para estudiar gratis: link de inscripción

Sena abre última oferta presencial con más de 13 mil cupos para estudiar gratis: link de inscripción

La convocatoria incluye más de 80 programas de nivel tecnólogo y cerca de 13.000 cupos para aspirantes de todo el país. Le contamos cómo inscribirse, paso a paso.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 14 de nov, 2025
Sena lanzó última convocatoria presencial de 2025 con más de 13.000 cupos: link para inscribirse
La inscripción solo se podrá realizar a través del portal oficial del Sena Betowa. -
Sena

