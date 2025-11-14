Sena abre última oferta presencial con más de 13 mil cupos para estudiar gratis: link de inscripción

Con más de 13.000 cupos distribuidos en 85 programas de nivel tecnólogo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció la apertura de su última oferta de formación presencial del 2025. La convocatoria del Sena está dirigida a a quienes buscan iniciar o continuar su preparación técnica en distintas áreas del conocimiento, por lo que los programas están diseñados para atender las necesidades de los sectores productivos y facilitar el acceso a educación certificada para colombianos y extranjeros con residencia en el país, según el comunicado de la entidad.

La Dirección de Formación explicó que esta convocatoria del Sena busca cerrar el año ampliando las oportunidades de acceso a educación tecnológica y habilitando las rutas educativas que permitan la continuidad hacia estudios universitarios. La inscripción estará disponible hasta el próximo 18 de noviembre, y solo se podrá realizar a través del portal oficial del Sena Betowa.



¿Cuál es la última oferta presencial del Sena en 2025?

Entre los programas que integran esta oferta se encuentran áreas tradicionalmente demandadas por los aspirantes, como Guianza Turística, Gestión Documental, Actividad Física, Desarrollo de Procesos de Mercadeo y Construcción en Edificaciones. También aparecen opciones vinculadas a sectores industriales, de servicios y de tecnología.

De acuerdo con los filtros publicados, la oferta tecnológica presencial incluye programas con duraciones que varían entre 3.880 y 4.798 horas, o equivalentes a un total de 24 meses. La mayor parte de los programas se ubica en la franja de 3.984 horas, que corresponde a la estructura estándar para los tecnólogos formados bajo el modelo Sena.



En total, se habilitaron 33 opciones en el área de producción y transformación, 29 en la línea de atención al cliente y servicios, 9 en tecnologías de la información y la gestión de datos, 8 en diseño y 8 en materiales y herramientas, entre otros campos.



Lizeth Cortez, profesional de la Dirección de Formación, explicó que la convocatoria está dirigida tanto a personas que buscan iniciar su preparación técnica como a quienes desean actualizar sus perfiles ocupacionales.



Beneficios por inscribirse en última oferta presencial del Sena

Uno de los aspectos que destaca en la oferta tecnológica es que quienes se matriculen acceden a beneficios y apoyos adicionales durante su formación. Los aprendices tienen la posibilidad de participar en procesos de homologación con universidades públicas y privadas, lo que facilita continuar estudios profesionales sin iniciar desde cero. Esta articulación ha sido una de las estrategias que el Sena ha fortalecido en los últimos años para mejorar las rutas de movilidad académica y profesional.

Durante el periodo formativo, los estudiantes también pueden aplicar a apoyos de sostenimiento que equivalen al 50% del salario mínimo mensual legal vigente. Estos recursos están destinados a cubrir gastos básicos relacionados con transporte, alimentación o compra de insumos necesarios para las actividades académicas y prácticas. Los apoyos se adjudican de acuerdo con los requisitos establecidos por la entidad y están sujetos a disponibilidad.

A su vez, los aprendices cuentan con la oportunidad de vincularse al sistema de contrato de aprendizaje, una figura que permite que las empresas ofrezcan cupos para práctica formativa. La red de aliados del Sena supera las 26.000 empresas, lo que facilita la inserción temprana de los estudiantes en ambientes de trabajo.



¿Cómo postularse a la última oferta presencial del Sena?

El Sena reiteró que el procedimiento de inscripción debe realizarse exclusivamente a través de la plataforma betowa.sena.edu.co. Este es el proceso, paso a paso:



Los interesados deben dirigirse a la sección "Nuestra oferta educativa" y seleccionar la modalidad presencial . A partir de allí, los filtros disponibles permiten delimitar la búsqueda por nivel de formación y área de conocimiento.

y seleccionar la . A partir de allí, los filtros disponibles permiten delimitar la búsqueda por nivel de formación y área de conocimiento. En el buscador puede agrupar los programas en áreas como producción y transformación, cliente y servicios, tecnologías de la información y gestión de la información, diseño, materiales y herramientas, entre otras. Además, la plataforma permite visualizar detalles como duración, lugar de formación, perfil del programa y requisitos de ingreso.

Para completar la inscripción, los aspirantes deben iniciar sesión o crear un usuario nuevo en el sistema. Después de hacerlo, solo deben seguir los pasos que la plataforma solicita para formalizar el registro. El Sena recordó que este proceso no tiene costo y que no es necesario acudir a intermediarios.

Para quienes aún no tienen claridad sobre qué programa elegir, la entidad mantiene habilitado el Test de Orientación Vocacional IPO, una herramienta que consiste en 54 preguntas y utiliza algoritmos que analizan las preferencias del usuario para generar recomendaciones acordes con sus intereses y con las características de los programas que ofrece el Sena. El test se encuentra disponible en la página de Orientación Vocacional Sena y su uso es gratuito.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co