Resultados de Lotería del Meta del último sorteo del miércoles 26 de noviembre: números ganadores.

En la noche de este miércoles se juega un nuevo sorteo de la Lotería del Meta, reconocida por su trayectoria. Coincide en simultáneo con otros sorteos destacados como la Lotería del Valle y la Lotería de Manizales. Este evento será supervisado por delegados oficiales, quienes velarán por la transparencia en todo el proceso. Además, se emplearán sistemas automatizados que asegurarán la correcta selección de los números ganadores, garantizando precisión y fiabilidad en los resultados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los participantes podrán seguir el desarrollo del sorteo en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería del Meta, como su página de Facebook Live y el Canal Trece, los cuales transmitirán los resultados en tiempo real. Asimismo, los resultados estarán disponibles en el sitio web oficial de la Lotería del Meta y en plataformas aliadas como Lottired y LotiColombia, lo que permitirá a los jugadores consultar si han sido afortunados sin importar su ubicación.



Resultados EN VIVO de Lotería del Meta miércoles 26 de noviembre

Números ganadores :

: Serie:

Plan de premios de la Lotería del Meta

Además del premio mayor, el sorteo de hoy de la Lotería del Meta incluye varias categorías de premios secos que incrementan las oportunidades de ganar. Según el plan de premios vigente, la distribución es la siguiente:



1 premio seco de $300 millones

1 premio seco de $200 millones

3 premios secos de $100 millones

7 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $20 millones

20 premios secos de $10 millones

Este esquema está diseñado para reconocer combinaciones parciales y aproximaciones, permitiendo que múltiples jugadores resulten favorecidos en cada emisión.



¿Cómo reclamar el premio mayor de la Lotería del Meta?

Verifique los resultados de la Lotería del Meta en los canales oficiales:



Facebook oficial de la Lotería del Meta

Canal Trece (transmisión en vivo)

Plataformas digitales como LotiColombia y Lottired

Puntos de venta físicos autorizados

Los jugadores deben verificar cuidadosamente si el número y la serie de su billete coinciden con el resultado del premio mayor. También se recomienda revisar los listados de premios secos, aproximaciones y demás categorías menores, ya que un billete no premiado con el acumulado principal podría tener valor en otras combinaciones.

En caso de resultar ganador, es obligatorio presentar el billete en buen estado, sin enmendaduras ni daños visibles, junto con el documento de identidad original. El plazo máximo para reclamar el premio es de 12 meses contados a partir de la fecha del sorteo. Transcurrido ese tiempo, el derecho al cobro caduca de manera definitiva.



Recomendaciones para los participantes de la Lotería del Meta

Consulte siempre los resultados en canales oficiales.

No comparta información personal ni datos del billete en redes sociales o sitios no verificados.

Guarde su billete en un lugar seguro, independientemente del resultado.

Si jugó en línea, esté atento al correo electrónico registrado, ya que las plataformas digitales notifican automáticamente en caso de acierto.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co