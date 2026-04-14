¿Es beneficiario de Colombia Mayor? Las fechas clave para reclamar el subsidio en abril 2026

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social anunció que el tercer ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor comenzará el próximo 17 de abril y se extenderá hasta el 4 de mayo de 2026. Este proceso busca garantizar la entrega de los incentivos económicos a millones de personas mayores que hacen parte del programa social en todo el territorio nacional.

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De acuerdo con la entidad, en este nuevo ciclo se beneficiará a cerca de 3 millones de adultos mayores. Para ello, el Gobierno nacional destinó recursos que superan los 708.000 millones de pesos, con el propósito de continuar apoyando a esta población que no cuenta con pensión o se encuentra en condiciones económicas vulnerables.

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Las autoridades señalaron que el pago de los incentivos estará a cargo de operadores autorizados que cuentan con presencia en gran parte del país. Entre ellos se encuentran SuperGiros y SuRed, entidades que disponen de miles de puntos de atención tanto en zonas urbanas como rurales. Con esta red de atención se busca que los beneficiarios puedan reclamar el subsidio en lugares cercanos a sus hogares, evitando desplazamientos extensos.



Fechas clave para reclamar el subsidio de Colombia Mayor en abril 2026

Según la información entregada por Prosperidad Social, el proceso de pagos se realizará de manera gradual durante las fechas establecidas, entre el 17 de abril y el 4 de mayo. Los beneficiarios deberán estar atentos a los mensajes de texto que se envían a los números registrados en la base de datos del programa, donde se les indicará cuándo y dónde pueden reclamar el incentivo.



"Con el inicio de este nuevo ciclo de transferencias de Colombia Mayor seguimos cumpliendo nuestro compromiso con las personas mayores del país, garantizando la entrega oportuna de los recursos y avanzando en mecanismos más seguros y directos para su acceso", indicó Mauricio Rodríguez Amaya, el director de Prosperidad Social. "Estamos dando pasos importantes hacia la inclusión financiera de nuestros beneficiarios, facilitando que puedan recibir sus transferencias en cuentas bancarias o billeteras digitales", agregó.

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Colombia Mayor fue creado con el propósito de brindar apoyo económico a las personas mayores que carecen de pensión y se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad, con el fin de garantizarles así una protección mínima que cubra sus necesidades básicas y mejore su calidad de vida en la vejez. El programa se ejecuta de manera progresiva en todo el país y se articula con los gobiernos locales para identificar y priorizar a sus beneficiarios.

La entidad también recordó que todos los trámites relacionados con el programa Colombia Mayor son gratuitos y no requieren intermediarios. Por ello, se recomienda a los beneficiarios evitar compartir información personal con terceros que ofrezcan agilizar procesos o asegurar pagos, ya que esto puede derivar en casos de fraude o estafa.



Requisitos para acceder a Colombia Mayor

Para inscribirse en Colombia Mayor, los ciudadanos deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por Prosperidad Social. Entre ellos se destacan:



Ser colombiano.

Haber residido en el país durante los últimos diez años.

Tener al menos tres años menos de la edad de pensión por vejez (60 años para mujeres y 65 para hombres).

No contar con ingresos o rentas suficientes para su sostenimiento.

La priorización de los beneficiarios se realiza mediante los datos del Sisbén IV, especialmente en los grupos A y B, y hasta el subgrupo C1, con el fin de focalizar los recursos en la población con mayores niveles de vulnerabilidad.



¿Cuáles son los criterios de priorización de Colombia Mayor?

Los principales factores que determinan la priorización de los aspirantes son:



Edad del solicitante.

Puntaje del Sisbén.

Existencia de discapacidad física o mental.

Número de personas a cargo.

Condición de vivir solo sin apoyo económico.

Pérdida del subsidio al aporte en pensión por alcanzar la edad de 65 años sin completar las semanas requeridas.

Fecha de solicitud de inscripción.

Además, los adultos mayores de 90 años o más que figuren en los listados de potenciales beneficiarios son ingresados de manera automática en cuanto existan cupos disponibles en su municipio.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co