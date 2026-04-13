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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Abelardo de la Espriella habla de su fe: "He sido el único candidato que ha puesto primero a Dios"

Abelardo de la Espriella habla de su fe: "He sido el único candidato que ha puesto primero a Dios"

El candidato de derecha pasó por los micrófonos de EntreLíneas para hablar de su infancia, sus sueños como político y su plan para Colombia.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Abelardo
Abelardo de la Espriella.
Noticias Caracol

"He sido el único candidato que ha puesto primero a Dios en este debate electoral (...) Una nación que no se encomienda a Dios, una nación que no se consagra a Dios, no tiene futuro, no tiene posibilidades. Esta no solamente es una batalla política, es una guerra espiritual y para eso es fundamental Dios para que nos pueda dar el triunfo". Con estas palabras, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella dejó en claro la importancia de su fe en su carrera electoral.

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El aspirante para llegar a la Casa de Nariño pasó por los micrófonos de EntreLíneas, con el director de Noticias Caracol Juan Roberto Vargas, para hablar de su infancia, sus sueños como político y su plan para Colombia. Aseguró que como presidente no viajará al exterior, ya que esa función la cumplirá su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y se enfocará personalmente en los problemas de cada departamento.

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"Yo vengo de la empresa privada, parte de un supuesto falso. ¿Cómo quieren cambiar las cosas si se hacen con los de siempre? ¿Cómo quieren cambiar las cosas si es el mismo establecimiento, los mismos financiadores, los mismos políticos, la misma rosca? Esto se cambia con un tipo como yo, que es independiente en lo económico, en lo político, que no quiere salir de la presidencia a dar conferencias ni a hacer premio Nobel de la paz, ni a hacer secretario general de la ONU y de la OEA. Yo me bajo de la presidencia 4 años, dejo este país enrutado y me retiro para siempre de la vida pública a recuperar el tiempo perdido con la familia", indicó.

Esta es su conversación:

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