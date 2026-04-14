Sin mencionar a Trump, el papa León XIV dice que Dios “no está con los prepotentes ni soberbios”

Sin mencionar al presidente Donald Trump, el papa León XIV sostuvo que Dios “no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios”, esto tras las críticas del mandatario estadounidense, quien tachó al obispo de Roma de "débil" y "terrible", lo que supuso un ataque personal sin precedentes por parte de un jefe de Estado de ese país contra un pontífice. (Lea también: Donald Trump dice que no se disculpará con el papa León XIV, quien criticó la guerra en Irán)

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Y es que la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, las amenazas contra Cuba y Groenlandia y, posteriormente, la guerra con Irán, han llevado a que el Vaticano emita declaraciones de preocupación cada vez más frecuentes.

La retórica y los llamamientos a la paz del pontífice se han intensificado a medida que se extiende la guerra con Irán y cuando Trump amenazó con eliminar a toda la civilización iraní a principios de abril. Entonces, León XIV declaró a la prensa que esto era "inaceptable".



El pontífice instó entonces a "los ciudadanos de todos los países implicados a ponerse en contacto con las autoridades, los líderes políticos y los congresistas para pedirles que trabajen por la paz y rechacen siempre la guerra".



El domingo por la noche, Trump lanzó un ataque fulminante contra el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, calificándolo de "DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior". El lunes por la noche insistió: "Está equivocado".

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El papa respondió a las críticas con su habitual moderación, afirmando que tenía el "deber moral" de pronunciarse en contra de la guerra. (Lea también: Papa León XIV le responde a Trump: dice no tener “miedo” y su obligación es “ir contra la guerra”)

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aliada de Trump, calificó de "inaceptables" las críticas del mandatario y consideró que "es justo y normal que [León] pida la paz". Sus declaraciones provocaron la reacción del presidente, quien expresó que "es ella la que es inaceptable", acusando a Meloni de inacción frente a la amenaza nuclear de Irán y de "pretender que Estados Unidos haga el trabajo por ella".



¿Nuevos cuestionamientos a políticas de Trump?

El papa León XIV, en su segundo día de visita a Argelia, hizo una parada en un pequeño centro para ancianos en Annaba, una localidad del noroeste del país de donde fue obispo San Agustín, que inspiró la orden a la que pertenece.

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"Estoy contento porque Dios habita aquí, porque donde hay amor y servicio, allí está Dios", dijo en inglés ante las religiosas y unos treinta ancianos que atienden en este centro, gestionado por las Hermanitas de los Pobres y al que acudió tras visitar el área arqueológica de la antigua Hipona.

Y agregó: "Pienso que el Señor, desde el cielo, viendo una casa como esta, donde se busca vivir juntos en fraternidad, puede pensar: ¡pues hay esperanza! Sí, porque el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras".

"Pero el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su Reino de amor y de paz, cada día".

Y luego, durante la misa que celebró en la Basílica de San Agustín, el papa manifestó "que la situación actual del mundo, como una espiral negativa, depende en el fondo de nuestro orgullo" y destacó que "es posible un futuro de justicia, paz, concordia y salvación".

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Con estas palabras, el papa León XIV puso el punto final a su visita a Argelia, para viajar a Camerún.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP