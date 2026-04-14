Emboscado y atacado: las pistas contra las 5 personas encarceladas por crimen de Juan Felipe Rincón

“Querían hacerlo sufrir, enfrentarlo en donde hubo una violencia excesiva. En los videos y entrevistas se detalla que el occiso enfrentó muchos golpes”: así describió la juez del caso el homicidio del joven Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, general William Rincón. Por este crimen, cinco personas, identificadas como Andrés Camilo Sotelo, Katherin Sotelo, Solanggye Trujillo, Juan Sebastián Ávila y Jeimmy Vega, fueron enviadas a prisión. La togada manifestó que no hubo ningún tipo de reproche para citar a la víctima, amedrentarla y golpearla.



La juez 26 de garantías de Bogotá manifestó que a las personas enviadas a prisión las considera un peligro para la sociedad, para la investigación y para los testigos, en medio de este proceso. Adicionalmente, sostuvo que hay un riesgo de reincidencia y cuestionó la presunta instrumentalización de una menor de edad para la comisión de este delito.

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Durante la audiencia, la juez dijo que “es reprochable cómo están atentos a la llegada. Lo esperan, lo reciben con objetos contundentes. No fue casualidad. Ya había un plan previo en donde llevaban objetos con los cuales infringen más dolor”.

Aunque la togada sostuvo que no se cumplen los requisitos para determinar que las personas enviadas a la cárcel hacen parte de una organización delincuencial, dijo, “considero que sí se cumple una posible continuidad de la actividad delictiva y se da debido a que en los delitos imputados existe un riesgo de reincidencia por la forma en la cual coordina y realiza la conducta ejercida”.



Las pruebas de la Fiscalía en el caso Juan Felipe Rincón

Un año y cuatro meses después del asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del actual director de la Policía Nacional, la Fiscalía avanzó en la judicialización de los presuntos implicados. El joven, de 21 años, fue asesinado el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, luego de ser citado presuntamente con engaños a través de redes sociales, en un hecho que hoy es investigado como un plan criminal. Según el ente acusador, cinco personas habrían participado en esta estrategia, cuyo primer paso consistió en contactarlo mediante un perfil falso en plataformas digitales.



Según Andrés Fernando Marín, fiscal del caso, el objetivo que los procesados tenían, al parecer, era “contactarlo con este nuevo perfil. Pero aquí también podemos ver cómo desde este perfil falso es que le insisten a la víctima para que conteste, para que siga en contacto y sobre todo para que respondiera”.



De acuerdo con las indagaciones, Katherin Andrea Sotelo habría utilizado a una menor de edad para ganarse la confianza de la víctima y facilitar el encuentro. El plan era conducirlo hasta el barrio Quiroga, en el sur de la capital, donde, según la Fiscalía, fue emboscado, atacado y despojado de sus pertenencias.

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“Se preparó una emboscada y, en este caso, la primera en llegar al coliseo ubicado en la calle 32 sur con carrera 22, barrio Quiroga, fue Katherin Andrea Sotelo Torres. De igual manera, las demás personas o copartícipes también comenzaron a ubicarse en sitios estratégicos en las cercanías del lugar”, manifestó el fiscal.

Lo que ocurrió después quedó registrado en video. Según la Fiscalía, Andrés Camilo Sotelo y su hermana iniciaron la agresión contra el joven e incluso habrían intentado incitar a la comunidad a atacarlo. En medio del caos, el escolta de la víctima intervino y realizó varios disparos. Segundos después, el joven cayó al suelo y murió.



Procesados por crimen de Juan Felipe Rincón habrían sobornado a una menor

Además, el ente acusador reveló que horas después del crimen, algunos de los implicados habrían intentado sobornar a la menor para que modificara su versión ante las autoridades. Según el fiscal, “el 25 de noviembre del año 2024, en horas de la mañana, Jeimmy Tatiana Vega López y Katherin Andrea Sotelo Torres se comunicaron con la menor (SVBR) y le ofrecieron dinero a cambio de que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación en favor de Andrés Camilo Sotelo Torres".

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Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los cinco investigados los delitos de tortura, uso de menores de edad para la comisión de delitos, ocultamiento de material probatorio y soborno. Ninguno aceptó los cargos. Así las cosas, se espera que en las próximas horas la juez pida las órdenes de captura contra estas cinco personas y que estas sean materializadas por uniformados de la Policía Nacional y agentes del CTI de la Fiscalía.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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