Pilas, el viernes 17 de abril será Día Cívico en Colombia: lo que debe saber si trabaja o estudia

El calendario laboral colombiano tendrá una jornada especial este viernes 17 de abril de 2026, fecha en la que se celebrará el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza. Esta jornada fue creada mediante el Decreto 500 de 2024 y se fijó para realizarse cada tercer viernes del mes de abril, con el propósito de promover acciones y reflexiones relacionadas con el cuidado del agua, la energía y otros recursos naturales.

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La creación del Día Cívico de la Paz con la Naturaleza busca generar "memoria colectiva de la Nación, el deber que tenemos, como personas y habitantes del planeta, de cuidar de uno de sus mayores recursos naturales como es el agua, fuente primaria de toda existencia", se lee en la ley que lo rige. A diferencia de los festivos tradicionales establecidos por la ley, este día no se convierte automáticamente en descanso obligatorio para todos los trabajadores del país. El alcance de la medida está definido principalmente

De acuerdo con lo explicado en su momento por el Gobierno Nacional, "este decreto cobija a todas las entidades públicas del orden nacional, tanto del nivel central como descentralizadas, que están llamadas a suspender actividades y adoptarán las instrucciones pertinentes que permitan a sus servidores (funcionarios y contratistas) suspender sus actividades laborales y de atención al público", con la finalidad de permitir un espacio de reflexión colectiva sobre la importancia de proteger los recursos naturales.



¿Cómo funcionará el Día Cívico del 17 de abril para trabajadores en Colombia?

La ley establece que no necesariamente todos los servicios se detienen durante el día cívico. La norma señala que deben continuar operando con normalidad las entidades y dependencias que prestan servicios esenciales, entre las que se incluyen los organismos relacionados con salud pública, seguridad, atención de emergencias, prevención de desastres, movilidad y orden público. En estos casos, los funcionarios continúan cumpliendo sus funciones debido a la naturaleza indispensable de sus labores.



"Este día cívico no aplica para los sectores que trabajan en temas de derechos fundamentales como la salud, seguridad en manos de las Fuerzas Armadas y de Policía, así como los organismos de emergencia y desastres. Manifestó, además, que aplica para entidades territoriales, universidades públicas nacionales y colegios públicos nacionales, pero no para colegios y universidades privadas", indicó el Gobierno.



En cuanto a las entidades territoriales, como alcaldías, gobernaciones y sus organismos descentralizados, la decisión de acogerse o no al día cívico depende de su autonomía administrativa. Esto significa que cada autoridad local puede determinar si concede o no el día como no hábil a sus empleados. Lo mismo ocurre con las ramas Legislativa y Judicial, así como con los entes autónomos del Estado, que pueden adoptar la medida o mantener sus actividades habituales.

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En el sector educativo público también puede haber cambios en la jornada académica. Las universidades públicas nacionales y algunos colegios oficiales pueden acogerse al día cívico si así lo determinan las autoridades correspondientes, pues el decreto permite modificar los calendarios académicos cuando sea necesario, siempre que se cumplan las disposiciones legales vigentes en materia educativa y se cumplan las semanas educativas establecidas por el Ministerio de Educación.

Por otro lado, las instituciones educativas privadas y las empresas del sector privado no están obligadas a suspender actividades. En estos casos, la decisión depende de cada empleador. Algunas organizaciones pueden optar por mantener su jornada habitual, mientras que otras podrían adoptar medidas voluntarias, como flexibilizar horarios o promover actividades relacionadas con el ahorro de recursos naturales.



¿Por qué es Día Cívico en Colombia cada tercer viernes de abril?

La creación del Día Cívico de la Paz con la Naturaleza tuvo como antecedente el contexto climático que vivía el país en 2024, cuando se registraron periodos prolongados de sequía y disminución en los niveles de los embalses. Las autoridades consideraron necesario generar conciencia sobre el uso responsable de los recursos naturales y promover cambios en los hábitos de consumo.

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De acuerdo con el Gobierno Nacional, esta fecha "no es solo mañana, es todos los años: el tercer viernes del mes de abril será considerado un día no hábil laboralmente, con motivo de la protección de los recursos naturales". Además, la norma se apoya en disposiciones constitucionales que reconocen el derecho a un ambiente sano y el deber del Estado y de los ciudadanos de proteger los recursos naturales.

Aunque para muchos trabajadores la jornada del 17 de abril será similar a cualquier otro día laboral, especialmente en el sector privado, para servidores públicos del orden nacional significaría una suspensión temporal de actividades.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co