El recorrido mortal de Los Camaleones, banda detrás del crimen contra profesor Neill Felipe Cubides

Los investigadores del asesinato del profesor de la Universidad Externado Neill Felipe Cubides reconstruyeron el recorrido del paseo millonario que hicieron los delincuentes al docente por la ciudad de Bogotá. El análisis de los videos permitió, además, identificar a los señalados responsables de este crimen.



Más de 200 horas de grabación y 120 cámaras de la policía y de locales comerciales permitieron armar todo el recorrido desde que el profesor Neill Fepile Cubides abordó el taxi en la calle 85. Según los investigadores, el vehículo taxi y un Chevrolet negro toman la calle 90 con carrera 20 y luego se dirigen rumbo hacia la calle 80.

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Las rutas que van tomando los dos vehículos, el taxi de placas ESN-362 y el Chevrolet Negro, fueron quedando registradas kilómetro a kilómetro y en las calles y avenidas de toda la ciudad.

Los conductores de ambos vehículos tomaron la carrera 68 rumbo hacia el sur de Bogotá. Kilómetros 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, todo por la carrera 68 hacia el sur de la ciudad, hasta que llegan a un punto para bajar rumbo al occidente por la avenida de las Américas y luego tomar la avenida Boyacá para continuar hacia el sur de la ciudad. Este fue un un largo recorrido de los delincuentes con el profesor Neill Cubides mientras lo golpeaban y lo atacaban con cuchillo.



Cámara de seguridad en bomba de gasolina, clave para identificar a los señalados reponsables

Según la Policía, el conductor que lo seguía en el Chevrolet Negro era el encargado de hacer las transacciones bancarias e incluso una cámara lo captó cuando compraba gasolina en una estación de servicio. El recorrido, paso a paso, quedó grabado también en el sur de la ciudad, hasta la vereda Los Soches, en Usme, donde después de asfixiarlo y causarle la muerte, lo lanzaron fuera del taxi para incinerar su cuerpo.



Fueron 39 km de terror y muerte. Con las evidencias fílmicas y la plena identidad de los involucrados en el homicidio, la Policía descubrió que se trataba de los integrantes de una banda denominada Los camaleones, dedicada al paseo millonario. Cuatro de ellos, señalados directamente de participar en el crimen del docente, quedaron tras las rejas y tendrán que responder ante la justicia por varios delitos.



Señalados homicidas del profesor Neill Felipe Cubides estaban registrados como taxistas

De acuerdo con las autoridades, los cuatro sujetos detenidos tienen antecedentes judiciales y, además, estaban registrados como taxistas y se encontraban adscritos a empresas, pues tenían tarjetones vigentes con los que operaban.



El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que “uno de los que participaron estaba detenido por paseo millonario en diciembre pasado, un mes antes de que ocurriera este hecho y por vencimiento de términos salió libre. Los delincuentes violentos que cometen delitos y ponen en peligro la vida de sus víctimas tienen que estar tras las rejas, tienen que estar detenidos, no pueden estar libres, bien sea porque a veces se toman medidas de eh detención domiciliaria, como lo hemos visto en los últimos días, que permiten que sigan delinquiendo porque no hay un control real sobre ellos”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Instagram: @Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE JULIÁN RÍOS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL