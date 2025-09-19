Estas son las personas que tienen derecho a bonos de más de $2 millones de Colpensiones

Colpensiones confirmó el inicio de los sorteos de bonos de consumo destinados a los ahorradores del programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), un sistema creado para garantizar alternativas de ahorro a quienes no logran cotizar en el régimen pensional tradicional. La estrategia, denominada "Ahorrar es Ganar 2025" y avalada por Coljuegos, contempla la entrega de 1.040 incentivos por un valor de $2.350.000 cada uno, que podrán redimirse en cadenas de supermercados aliadas en todo el país.

El anuncio ha generado interés porque los sorteos no están abiertos al público en general. Solo pueden participar quienes se encuentren vinculados a BEPS y cumplan con ciertas condiciones de ahorro. La iniciativa hace parte de la conmemoración de los diez años de funcionamiento del programa, que desde su creación ha vinculado a más de 1,6 millones de personas en Colombia.



¿Quiénes tienen derecho a reclamar bonos de Colpensiones?

El derecho a participar está restringido a los afiliados de BEPS, un esquema dirigido a trabajadores independientes, informales o con ingresos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente. Estas personas, por sus condiciones laborales y económicas, no logran reunir las semanas de cotización exigidas para acceder a una pensión convencional. Para participar, basta con haber realizado aportes voluntarios durante los periodos de ahorro establecidos para cada sorteo. Colpensiones cruza automáticamente la información y no exige un registro adicional.

En otras palabras, cualquier persona afiliada a BEPS que haya realizado aportes dentro del periodo vigente tiene derecho a participar. No es necesario inscribirse ni diligenciar formularios: el sistema reconoce los ahorros registrados en cada cuenta individual y con ellos asigna las oportunidades correspondientes. El mecanismo de participación está definido de la siguiente forma:



Por cada $100.000 ahorrados, el afiliado obtiene una oportunidad para entrar al sorteo.

Si el aporte llega a $400.000, se suma una oportunidad adicional.

El monto máximo de ahorro permitido en 2025 es de $2.200.000, lo que se traduce en 38 oportunidades.

Esto significa que los ahorradores que mantienen una constancia durante todo el año pueden acumular múltiples opciones de resultar ganadores. La intención de Colpensiones es estimular la regularidad en los aportes y premiar la disciplina financiera.



Calendario de los sorteos de bonos de Colpensiones

Los sorteos fueron programados en tres momentos entre 2025 y 2026, con distribución progresiva de los bonos:



18 de septiembre de 2025: incluyó los aportes efectuados entre el 1 de enero y el 31 de agosto. Se entregaron 208 bonos.

incluyó los aportes efectuados entre el 1 de enero y el 31 de agosto. Se entregaron 208 bonos. 20 de noviembre de 2025: participarán quienes hayan ahorrado entre enero y octubre. En esta jornada se entregarán 312 bonos.

participarán quienes hayan ahorrado entre enero y octubre. En esta jornada se entregarán 312 bonos. 22 de enero de 2026: será el cierre de la estrategia, con 520 bonos destinados a los aportes realizados a lo largo de todo el año.

En total, se entregarán 1.040 bonos de consumo, cada uno con un valor de $2.350.000.



¿Qué es el programa BEPS y a quién beneficia?

BEPS es un programa administrado por Colpensiones que nació como alternativa para los colombianos que trabajan en la informalidad o devengan ingresos bajos. El objetivo es permitir que estas personas ahorren de forma voluntaria y flexible para garantizar un ingreso en la vejez. A diferencia del régimen contributivo, en BEPS no se exige un monto mínimo obligatorio ni semanas de cotización fijas. Los afiliados pueden ahorrar según sus posibilidades, y esos recursos se convierten en un ingreso bimestral vitalicio al llegar a la edad de retiro.

Además, existe la opción de utilizar los ahorros para completar semanas de cotización y acceder a una pensión de vejez a través del denominado Sistema de Equivalencias. Según cifras de Colpensiones, al 30 de junio de 2025 había 1.619.328 cuentas activas en BEPS y más de 1 millón de personas habían hecho aportes efectivos. En la actualidad, 54.672 personas reciben un ingreso vitalicio cada dos meses, con un promedio de $499.694. Entre los beneficiarios se encuentran 15.319 gestores culturales, quienes cuentan con un subsidio especial reconocido por la ley. BEPS otorga otros beneficios a sus afiliados:



Seguro de vida e incapacidad: quienes realizan al menos seis aportes de cualquier valor superior a $20.000, o suman un total de $300.000, acceden a un microseguro gratuito. Este cubre fallecimiento, enfermedades graves e incapacidad por pérdida de miembros.

quienes realizan al menos seis aportes de cualquier valor superior a $20.000, o suman un total de $300.000, acceden a un microseguro gratuito. Este cubre fallecimiento, enfermedades graves e incapacidad por pérdida de miembros. Protección para la vejez: los ahorros pueden convertirse en una anualidad vitalicia cada dos meses o sumarse a semanas cotizadas para optar por una pensión.

los ahorros pueden convertirse en una anualidad vitalicia cada dos meses o sumarse a semanas cotizadas para optar por una pensión. Flexibilidad en aportes: no hay una cuota mínima obligatoria. Cada persona ahorra de acuerdo con sus ingresos y posibilidades, sin riesgo de perder lo acumulado.

Este conjunto de incentivos busca dar sostenibilidad a la población que no tiene acceso al régimen pensional tradicional y que, de otro modo, quedaría sin un ingreso al llegar a la vejez. Un balance de Colpensiones indica que hasta junio de 2025 se han otorgado 543.736 pólizas de microseguros gratuitos. Asimismo, 273 afiliados han logrado pensionarse mediante el Sistema de Equivalencias, lo que demuestra que el ahorro voluntario puede convertirse en una herramienta real para garantizar protección social.

Los afiliados interesados en los próximos sorteos deben continuar realizando aportes voluntarios en su cuenta BEPS. Estos pueden efectuarse en corresponsales bancarios, entidades financieras aliadas o plataformas digitales habilitadas por Colpensiones. La entidad recuerda que no se requiere inscripción especial y que las oportunidades se asignan automáticamente según el monto acumulado.

