SENTENCIA DE LA JEP
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
CHARLIE KIRK
DAYRO MORENO, 40 AÑOS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Colpensiones entregará los primeros bonos de más de $2 millones a 208 afiliados: cómo participar

Colpensiones entregará los primeros bonos de más de $2 millones a 208 afiliados: cómo participar

La administradora colombiana de pensiones dará un total de 1.040 bonos de consumo por valor de $2.350.000 cada uno. Esta es la fecha para la primera entrega del incentivo.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 17, 2025 06:07 a. m.
Colpensiones entregará los primeros bonos de más de $2 millones a 208 afiliados
Colpensiones entregará los primeros bonos de más de $2 millones a 208 afiliados -
Google Maps - Getty Images

