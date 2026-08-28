Estos son los nombres que presentará Gobierno De la Espriella para junta directiva de Ecopetrol

El Ministerio de Hacienda explicó, en la mañana de este 28 de agosto, que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella presentará ante la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol, convocada para el próximo 15 de septiembre, la plancha única para conformar la nueva Junta Directiva de la compañía.

Minhacienda señaló que busca que Luis Felipe Henao Cardona, presidente de la Junta, permanezca en el cargo como garantía de continuidad al órgano directivo en un momento de transición política y de definición del nuevo presidente ejecutivo de Ecopetrol. El exministro tiene experiencia en juntas como las de EPM y Banco AV Villas, ya presidía el Comité de Gobierno Corporativo.

De acuerdo con el comunicado de la cartera, los nombres que ponen a consideración combinan continuidad operativa e institucional con perfiles capaces de responder simultáneamente a los retos que enfrenta Ecopetrol. En la lista de retos está mantener y fortalecer la producción, avanzar en la transición energética ya iniciada, recuperar disciplina financiera, profundizar la auditoría de posibles irregularidades y reconstruir la confianza y la reputación de la principal empresa del país. Quienes también permanecerían son Ricardo Rodríguez Yee y César Loza, representante de los trabajadores,



Los nombres que desde el Ministerio de Hacienda señalan como nuevos integrantes de esta junta son Carlos Augusto Suárez, estratega de comunicación política del presidente De La Espriella; José Camilo Manzur Jattin, ingeniero civil con maestría en Economía y presidente de Asocodis; Jorge Alberto Jaller Jaramillo, ejecutivo con una extensa trayectoria en Grupo Éxito; Ludmila del Carmen Vergara, abogada con más de 25 años de experiencia en los sectores público, financiero, de infraestructura y construcción; Betzy Patricia Martínez, abogada con más de 25 años en los sectores público y privado; y Claudia Margarita Lafaurie, abogada experta en hidrocarburos, gas natural y generación eléctrica.



Según el Ministerio de Hacienda, la composición propuesta no constituye un bloque uniforme. “Reúne experiencia financiera y de control, conocimiento del sector energético en sus dimensiones de hidrocarburos y electricidad, capacidad de manejo de crisis y reputación, continuidad laboral y regional y una visión estratégica acorde con el nuevo ciclo político”, indicaron.

Desde su perspectiva de esa cartera, la plancha que el Gobierno presentará el próximo 15 de septiembre combina experiencia acumulada con nuevas capacidades en estrategia, crisis, reputación, energía y gestión empresarial.

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