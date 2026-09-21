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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Estos son los resultados Chontico Noche hoy, lunes 21 de septiembre de 2026: números ganadores

Estos son los resultados Chontico Noche hoy, lunes 21 de septiembre de 2026: números ganadores

Conozca los resultados del Chontico Noche del último sorteo para saber si es el ganador de la noche.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Resultados Chontico Noche lunes 7 de septiembre: consulte aquí los números de hoy
Resultados Chontico Noche -
Chontico - Canva

Resultados Chontico Noche del sorteo del 21 de septiembre

El Chontico Noche realizará este lunes 21 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, uno de los juegos de chance más seguidos por los apostadores en Colombia, especialmente en el suroccidente del país.

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Como es habitual, el sorteo se realizará en la jornada nocturna y dejará una combinación ganadora que podrá ser consultada por los participantes una vez sea confirmada.

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Número ganador

  • Número ganador: pendiente
  • Tres primeras cifras: pendiente
  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Última cifra: pendiente
  • Quinta balota: pendiente

Estos fueron los resultados correspondientes al sorteo del domingo 20 de septiembre:

  • Número ganador: 4795
  • Tres primeras cifras: 479
  • Tres últimas cifras: 795
  • Dos últimas cifras: 95
  • Última cifra: 5
  • Quinta balota: 6

Se recomienda a los participantes verificar sus resultados en los canales oficiales antes de adelantar cualquier trámite de cobro.

¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Participar en este chance es sencillo. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, que puede seleccionar manualmente o dejar al azar en el punto de venta. Luego, define el valor de la apuesta y la modalidad en la que desea jugar.

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Entre las modalidades se encuentran:

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  • Cuatro cifras directas (superpleno)
  • Combinado
  • Tres cifras
  • Dos cifras
  • Una cifra

Cada una ofrece diferentes posibilidades y premios, de acuerdo con la modalidad y el valor apostado.

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¿Cuándo se juega el Chontico Noche?

Este sorteo se realiza todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

El sorteo de este lunes 21 de septiembre corresponde al horario de las 7:00 p. m.

¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, es fundamental:

  • Conservar el tiquete original en buen estado.
  • Verificar el resultado en canales autorizados.
  • Presentar el tiquete y el documento de identidad para realizar el proceso correspondiente.
  • Consultar las condiciones de la red autorizada para conocer dónde puede efectuarse el cobro.

Recuerde que antes de reclamar debe comprobar que las cifras de su tiquete coincidan exactamente con el resultado oficial.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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