Estos son los resultados de Chontico Noche, hoy lunes 28 de septiembre de 2026: números ganadores

Este lunes 28 de septiembre de 2026 se realiza una nueva jornada de Chontico Noche, uno de los juegos de chance con presencia en el suroccidente colombiano. Los jugadores están atentos al resultado que deja el sorteo de esta noche para comprobar si las cifras de sus apuestas coinciden con las ganadoras.
El número ganador se conoce después de la realización del sorteo. Por ahora, el resultado de la jornada nocturna se encuentra por definir.
¿Qué es Chontico Noche?
Chontico Noche es un juego de chance en el que los participantes seleccionan números para intentar acertar el resultado del sorteo. La apuesta se realiza a través de los puntos autorizados y el jugador recibe un comprobante con los datos de su participación.
El juego tiene presencia especialmente en ciudades y municipios del Valle del Cauca, donde hace parte de la oferta de juegos de chance.
La participación se realiza mediante un número de cuatro cifras. Dependiendo de la modalidad seleccionada, también existen opciones que permiten obtener premios por aciertos parciales.
Modalidades y premios
El valor del premio depende de la modalidad de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. Entre las opciones señaladas para Chontico Noche están:
- Cuatro cifras: corresponde al acierto del número completo.
- Tres últimas cifras: permite participar con las tres cifras finales.
- Dos últimas cifras: se toma como referencia la terminación de dos dígitos.
- Primera cifra: corresponde al acierto del primer dígito, según la modalidad disponible.
- Modalidades adicionales: pueden existir alternativas como el superpleno o el pleno al derecho, de acuerdo con las condiciones de la apuesta.
Por esta razón, al revisar el resultado no basta únicamente con mirar el número ganador: también es necesario comprobar la modalidad que aparece en el tiquete.
Resultado de Chontico Noche hoy
Estas son las cifras correspondientes al sorteo de este lunes 28 de septiembre:
- Número ganador: 2145
- Quinta cifra: 6
Cuando se conozca el resultado oficial, los jugadores deberán revisar las cifras anunciadas y compararlas con el número registrado en el tiquete adquirido.
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¿Cómo saber si ganó?
Para comprobar si una apuesta resultó ganadora, el jugador debe revisar el número que aparece en el comprobante y compararlo con el resultado oficial del sorteo.
En caso de coincidir, es importante conservar el tiquete original, ya que este es el documento que permite acreditar la apuesta. También se debe revisar que se encuentre en buenas condiciones y que los datos sean legibles.
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El valor del premio dependerá de la modalidad escogida y del número de cifras acertadas.
¿Cómo cobrar un premio de Chontico Noche?
Si el resultado corresponde al número registrado en el tiquete, el ganador debe iniciar el proceso de reclamación de acuerdo con el valor del premio.
Como primer paso, debe verificar nuevamente el resultado oficial y confirmar que el acierto corresponde a la modalidad seleccionada. Después, debe conservar el tiquete original y dirigirse a un punto autorizado para conocer el procedimiento de pago.
Para premios de mayor valor pueden solicitarse documentos adicionales y el ganador debe acudir al lugar indicado por el operador. También es necesario presentar el documento de identidad cuando sea requerido.
Antes de entregar el comprobante, se recomienda verificar que el lugar al que se acude esté autorizado para realizar el pago correspondiente.
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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
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