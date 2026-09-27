Puntos clave en alocución de De la Espriella y amenaza a Pinocho: “Estamos respirándole en la nuca”

El presidente Abelardo de la Espriella volvió a hacer una alocución para dar un balance sobre la gestión de su gobierno en estos cerca de dos meses. En ella habló sobre la crisis económica de Colombia, la seguridad y operativos contra delincuentes como alias Pinocho, la extradición de alias Araña, la participación del vicepresidente José Luis Restrepo ante Asamblea General de la ONU, la continuidad de las clases tras el terremoto, la ejecución del plan de choque en salud y una oferta que hizo a los implicados en casos de corrupción en Colombia.



Conversaciones con el FMI

Según el presidente, estamos atravesando la “situación fiscal del país es la más crítica de toda nuestra historia” porque el anterior gobierno “sobreendeudó a Colombia y despilfarró el presupuesto de todos los colombianos”. Por eso, pidió a su equipo económico “que se ponga al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para buscar una salida negociada a la crisis que nos heredaron los corruptos irresponsables que nos antecedieron”.



Seguridad en el Caribe y la advertencia a ‘Pinocho’

De la Espriella destacó como su gobierno ha actuado en Riohacha, Santa Marta y Cali, “donde el crimen creyó que el Gobierno no iba a cumplir con lo que me comprometí en campaña”. Aseguró que agosto cerró con un descenso real de los crímenes. “El secuestro se disminuyó en un 79 %, la extorsión se redujo en un 62 % y las masacre en un 58 %. En Barranquilla redujimos los homicidios en 64 %, la extorsión en 63 % y los hurtos en un 24 %”, por lo que prometió: “Los bandidos a pagar sus crímenes y los ciudadanos de bien a tener seguridad”.

Criticó a “los terroristas de las ACSN” porque “respondieron con terror cuando el Estado le dio de baja a alias Cholo, el segundo cabecilla de ese grupo narcoterrorista” y “quisieron parar a una ciudad a través del miedo y ahí aparecimos nosotros. Eso no es un paro, es un narcoterrorismo, y al narcoterrorismo se le enfrenta, se le acaba, se le manda a una cárcel o se le mete en bolsas”. Además, reiteró la recompensa de $3.000 millones por alias Pinocho, a quien le dijo que “si cree que se va a escapar por La Guajira o por Venezuela, que se vaya bajando de ese bus, lo estamos buscando, estamos respirándole en la nuca y lo vamos a encontrar. Lo mejor del caso es que no va a saber lo que le pasó de lo contundente que va a ser el operativo”.

Asimismo, respondió a los cuestionamientos porque ha ido armado a los operativos contra los grupos criminales y expresó que “como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estaré al frente de los operativos porque es mi deber constitucional. Y lo haré portando y usando de ser necesario, conforme a la Constitución y la ley, las armas legítimas de la República, porque yo no me escondo, yo doy la cara, yo pongo el pecho por mi gente porque creo en eso, a eso me comprometí, por eso votaron por mí. (…) Y siempre voy a defender al pueblo colombiano, aunque ello signifique peligro para mí”. (Lea también: Defensora cuestiona arma de De la Espriella: "El presidente no debe mostrarse como un combatiente")



Extradición de alias Araña

Dijo que él mismo lo entregó a los norteamericanos porque “se acabó la farsa de que un narcoterrorista pueda sentarse a negociar de día y seguir mandando a matar de noche”. Además, sostuvo que ‘Araña’ era responsable del reclutamiento forzado de menores de edad “en el departamento de Putumayo”. Añadió que “comandos de frontera usan eventos comunitarios, la coca y la plata para atraer adolescentes. Eso no se lava con una rueda de prensa en un hotel de Bogotá, eso se repara con una extradición como la que hice”. Insistió en que “un niño reclutado es una víctima, el Estado tiene que protegerlo con inteligencia”, pero “no puede convertirse en un escudo para que el criminal que lo recluta lo use”. (Lea también: La caída de alias Araña: las primeras imágenes de su extradición y lo que dijo De la Espriella)



Participación del vicepresidente José Luis Restrepo en la Asamblea General de la ONU

“Allá se dijo lo que aquí estamos haciendo”, indicó De la Espriella, como el terremoto del 10 de agosto y la lucha contra lo que denominó como “grupos terroristas”. Agregó que “una amenaza transnacional exige corresponsabilidad, nos tienen que ayudar” y se les invitó “a que miren a Colombia, tenemos dos océanos, energía, biodiversidad y un gobierno que defiendo la iniciativa privada para reconstruir la patria, recuperar la economía, blindar el hemisferio”.



Continuidad de las clases

“El terremoto golpeó colegios, estudiantes, profesores y calendarios. Nuestra prioridad es una sola, que ningún niño o joven deje de estudiar por esta tragedia”, dijo el presidente, por lo que se emitieron “decretos para que las clases no se mueran con el edificio. El decreto 1386 habilita sedes alternas y modalidad remotas. El decreto 1388 permite reorganizar el calendario académico donde la emergencia lo exija. El Icetex suspendió por 3 meses el cobro de crédito educativo y congeló intereses para que un joven damnificado no tenga que escoger entre la ruina y la universidad”.



Por otro lado, reiteró que “la universidad es territorio del conocimiento, no refugio de la violencia. La protesta pacífica tiene garantías, el terrorismo y vandalismo urbano no. la continuidad de clases también significa que el quiere estudiar puede entrar al campus universitario sin que una minoría armada de piedras le cancele el semestre por cuenta de los desmanes diarios”. (Lea también: De la Espriella hace advertencia a quienes cometan actos vandálicos y se oculten en universidades)



Plan de choque en salud

Según él, con este plan “empezamos a ejecutar y resolver” y con esto se hace “seguimiento paciente por paciente, desde que se identifica la necesidad hasta que se verifica que el medicamento se entregó o que el procedimiento médico se realizó”. Es un “mecanismo extraordinario de compra de cartera a través de la Adres. 0 interés y un año de gracia con giro directo a prestadores y proveedores de la red del plan. No es un cheque en blanco para las EPS”, explicó.



Trato para los corruptos

Al recordar el caso del expresidente del Senado Iván Name, instó “a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones, basadas en las normas del Código Penal para que los actuales investigados que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno colaboren con la justicia a cambio de beneficios si entregan las pruebas para que paguen todos aquellos que participaron en el festín corrupto que desfalcó a Colombia en los pasados cuatro años”.



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