Cómo está el precio del dólar hoy en Colombia: TRM de este 28 de septiembre de 2026

El precio del dólar en Colombia inicia la jornada de este lunes 28 de septiembre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de 3.306,86 pesos por dólar, según la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que calcula este indicador con base en la metodología definida por el Banco de la República. Esta tasa rige para los días 26, 27 y 28 de septiembre. La cifra refleja una caída frente a la TRM vigente el pasado viernes 25 de septiembre, cuando la moneda estadounidense se ubicó en 3.329,61 pesos. En consecuencia, el dólar registra una disminución de 22,75 pesos, equivalente a una variación de-0,68 % entre ambos valores.



¿Cómo se ha comportado el precio del dólar durante septiembre de 2026?

El balance de septiembre muestra una tendencia alcista para la moneda estadounidense frente al peso colombiano. Al comenzar el mes, el 1 de septiembre, la TRM se ubicó en 3.213,97 pesos, mientras que para este 28 de septiembre alcanza los 3.306,86 pesos. Esto significa un aumento acumulado de 92,89 pesos, equivalente a una variación de 2,89 % en lo corrido del mes.

Los registros históricos evidencian además que septiembre ha tenido movimientos importantes. Durante el mes, el valor mínimo reportado fue de 3.072,27 pesos, mientras que el máximo alcanzó 3.329,61 pesos, precisamente el pasado 25 de septiembre. Otro dato relevante es que el promedio mensual se ha ubicado alrededor de los 3.167 pesos, lo que confirma que las cotizaciones observadas durante la última semana han estado por encima del promedio registrado en septiembre.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Compra (COP) Venta (COP) Diferencia Bogotá $3.212 $3.294 $82 Cali $3.150 $3.325 $175 Cartagena $3.100 $3.350 $250 Cúcuta $3.260 $3.350 $90 Medellín $3.156 $3.278 $122 Pereira $3.180 $3.280 $100

Las casas de cambio presentan variaciones en los precios de compra y venta del dólar según la ciudad. Entre las capitales consultadas, Cartagena registra el precio de venta más alto ($3.350), mientras que Cúcuta ofrece el mayor precio de compra ($3.260). Por su parte, Bogotá muestra una diferencia de $82 entre compra y venta, la más baja entre las ciudades listadas, mientras que Cartagena presenta el margen más amplio, con $250.



El euro recupera los 1,14 dólares ante la bajada del precio del crudo

El euro subió este viernes, 25 de septiembre, y recuperó el nivel de los 1,14 dólares ante la bajada del precio del petróleo debido a los avances diplomáticos para concluir la guerra de Irán y la posibilidad de una reapertura del estrecho de Ormuz en una semana. El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1398 dólares, frente a los 1,1375 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1403 dólares.

El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, bajó y se pagó por encima de 105 dólares, pero todavía es muy caro. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo que Irán presentó a la Casa Blanca un nuevo plan para la reapertura de Ormuz en el plazo de una semana. La propuesta se basa en el memorando de entendimiento que Irán y EE.UU. firmaron en junio.



No obstante, el analista de divisas de ING Francesco Pesole prevé que se mantendrán los riesgos bajistas en el tipo de cambio del euro frente al dólar y que el euro podría caer si se publican datos de la economía estadounidense sólidos o si vuelve a subir mucho el precio del petróleo. Esta semana el euro ha caído en la medida que varios miembros de la Reserva Federal estadounidense (Fed) se han mostrado a favor de subir más los tipos de interés, ahora en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %.



El mercado prevé que la Fed subirá las tasas de nuevo en octubre para frenar la inflación, dado que el mercado laboral es robusto y la economía crece. La fortaleza del dólar debería mantenerse hasta el próximo año, respaldada por las expectativas de que la Fed subirá aún más los tipos de interés, prevén los estrategas de Morgan Stanley. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1368 y 1,1408 dólares.

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EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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