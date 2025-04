Estudiantes que recibirán pasajes gratis de Transmilenio en 2025: cómo saber si aplica

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, más conocida como Atenea, en alianza con Transmilenio, reactivó el apoyo para el transporte público de estudiantes universitarios mediante el programa Jóvenes a la E . El beneficio consiste en la entrega mensual de 20 pasajes dobles en el sistema de transporte masivo de la ciudad, lo que representa más de 40 trayectos completamente gratuitos.

Esta medida impactará a jóvenes que actualmente cursan estudios superiores en modalidad presencial o presencial dual en distintas universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de la ciudad. De acuerdo con lo publicado por la entidad en la red social de X, "más de 5.900 estudiantes fueron seleccionados para recibir el apoyo de pasajes con Transmilenio, para sus traslados a la U. Este apoyo es tuyo, pero depende de ti aprovecharlo a tiempo".



¿En qué consiste el programa Jóvenes a la E?

Jóvenes a la E es una estrategia del Distrito que no funciona como crédito ni genera deudas, según Atenea. Su objetivo es apoyar el tránsito exitoso de los estudiantes a la educación superior mediante subsidios económicos y de transporte. Además del apoyo con pasajes de Transmilenio, los estudiantes seleccionados reciben un incentivo económico mensual equivalente a un (1) salario mínimo legal vigente, destinado a su sostenimiento general.

El componente de transporte es posible gracias a una inversión superior a los $2.000 millones, canalizada para cubrir los pasajes de los beneficiarios durante todo el semestre. La recarga se realiza de manera automática en las tarjetas TuLlave personalizadas, con el fin de facilitar los desplazamientos diarios hacia las instituciones educativas.



Requisitos para acceder al subsidio de transporte de Atenea

Para ser parte del grupo de beneficiarios del programa en el periodo académico 2024-2, los estudiantes deben cumplir con los siguientes criterios:



Estar matriculado en una Institución de Educación Superior (IES) con programas en modalidad presencial o presencial dual.

Haber sido reportado como matriculado en el semestre actual (2025-1) y haber estado activo en el semestre anterior (2024-2), o ser uno de los nuevos seleccionados por la convocatoria vigente.

Estar registrado en el Sisbén IV, con clasificación en los subgrupos A01 hasta B07.

Contar con una tarjeta TuLlave personalizada y activa.

No tener sanciones o bloqueos en el sistema Transmilenio, ni antecedentes de conductas inadecuadas dentro del servicio.

Haber sido reportado correctamente por la institución educativa en los sistemas del Distrito.

¿Quiénes reciben el subsidio de Transmilenio?

Atenea será la entidad encargada de realizar la verificación interna de requisitos, cruzando bases de datos para identificar a los estudiantes que cumplan con todos los criterios. Aquellos seleccionados recibirán un correo electrónico oficial notificándoles sobre la asignación del subsidio. Una vez recibido el mensaje, los beneficiarios tendrán un plazo máximo de 10 días hábiles para acercarse a una estación de Transmilenio y realizar la activación del beneficio en su tarjeta TuLlave personalizada.

De no hacer el trámite dentro del periodo estipulado, se perderá automáticamente el subsidio. Es importante resaltar que este beneficio no se puede acumular ni reclamar retroactivamente, por lo que es fundamental que los estudiantes estén atentos a sus correos y sigan los pasos indicados por Atenea. En caso de no recibir el correo, pero considerar que se cumplen con los requisitos, los estudiantes podrán comunicarse directamente con Atenea a través de sus canales oficiales para validar su estado en el programa y recibir orientación.

Actualmente, un pasaje en Transmilenio cuesta $3.200 pesos, luego del ajuste tarifario realizado en enero de 2025, el cual representó un aumento del 8,47 %. Esto hace que, mensualmente, un estudiante que usa el sistema dos veces al día pueda gastar más de $140.000 pesos solo en transporte, una cifra que para muchos hogares representa una barrera económica importante. Existen otras alternativas como el TransMiPass, que por el mismo valor de $160.000 permite hasta 65 viajes mensuales.



Paso a paso para activar el beneficio

Los primeros 5.928 estudiantes seleccionados ya debieron o están a punto de recibir una notificación por correo electrónico. Se recomienda revisar tanto la bandeja principal como las carpetas de spam o correo no deseado. Aquellos que hayan sido aprobados deberán activar su recarga de pasajes en un plazo máximo de 15 días calendario a partir del momento de la notificación. Es importante tener en cuenta que:



El apoyo no es retroactivo.

No es acumulativo: los pasajes no utilizados en el mes no se transfieren al siguiente.

Es intransferible: solo puede ser utilizado por el titular registrado.