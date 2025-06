Frisby España le pide 30.000 euros a influencer colombiana que los llamó marca pirata

La abogada y creadora de contenido Laura Sánchez ha subido varios videos en sus redes sociales contando la situación de Frisby, la marca colombiana de pollo frito, y la empresa Frisby España que ha utilizado el nombre y otros atributos sin autorización de la compañía colombiana para crear su propia marca en el país europeo. La abogada, que a menudo sube videos explicativos, denominó a la empresa española como una "marca pirata".

El pasado 18 de mayo, Sánchez contó que desde la cuenta de Frisby España le escribieron solicitando que se retractara de llamar a su marca como "pirata". En el mensaje que compartió en el clip se lee lo siguiente: "Entendemos que el término 'pirata' puede haberse utilizado de forma informal o irónica, pero lamentablemente puede inducir al público al error y tener consecuencias legales y reputacionales serias, tanto para nosotros como para quienes difunden esa expresión públicamente".

La creadora de contenido explicó que no es ilegal llamar "pirata" a la empresa española, ya que "el proceso para determinar si lo que está haciendo Frisby España es legal o no apenas empezó, ni siquiera hay un juez que haya dicho nada al respecto, por lo que ellos no me pueden obligar a mí a decir qué es pirata y qué no es pirata. Me parece absurdo y dificilísimo para una marca que se supone que quiere empezar".

Este miércoles 4 de junio, Sánchez publicó una nueva actualización del caso, en el que revela que Frisby España le exigió 30.000 euros como indemnización por haber llamado a su marca "pirata". Según la creadora y abogada, la empresa española le pide el dinero en título de indemnización para no iniciar un proceso penal y civil en su contra en ese país. "Como ustedes ya saben, hice tres videos en los que les explicaba la situación de Frisby Colombia y Frisby España, en los que me referí a Frisby España como Frisby pirata, porque lo hice de manera pedagógica y porque es mi opinión y tengo el derecho de la libertad de expresión", comenzó relatando Sánchez.

La empresa le pidió a la colombiana que borrara los videos y que hiciera una rectificación. "Como no accedí porque estoy convencida de la legalidad de mis afirmaciones, me pidieron 30.000 euros a modo de indemnización para no iniciarme un proceso en el que eventualmente me van a pedir 120.000 euros por 'dañar su reputación'. Pero al parecer el community de Frisby España y el legal no se hablan, porque hoy utilizan mi término a modo de marketing. ¿No les he estado haciendo daño a su reputación?", siguió explicando Sánchez. En una reciente publicación, Frisby España escribió: "¿Piratas? Solo si el tesoro es el sabor". En ese texto hacen alusión a la opinión de la creadora de contenido colombiana.

Sánchez dijo que ha sentido angustia con los mensajes intimidatorios en los que le piden grandes sumas de dinero, pero fue enfática en que no va a ceder a las amenazas por parte de la empresa española. "No voy a ceder, no voy a borrar mis videos y voy a seguir ejerciendo mi derecho fundamental a la libertad de expresión. Esto evidentemente es un intento, en mi opinión, de censura y de intimidación al que no voy a ceder y al que no voy a obedecer. Lo único que le ofrecí a esa empresa es un video aclarando que el término pirata es mi opinión y no accedieron. Ellos sí o sí quieren dinero", concluyó la creadora de contenido en el video.



La nueva imagen de Frisby España

Por su parte, Frisby España anunció en días recientes, a través de sus diferentes canales, que haría un ajuste en su identidad gráfica, lo que parece ser una estrategia para diferenciarse de la marca colombiana original. La empresa española dijo que va a "modernizar la identidad de la marca para alinearse con las expectativas del consumidor europeo, avanzar hacia una propuesta de valor más sofisticada y coherente con una estrategia de posicionamiento de calidad, y proyectar una imagen claramente independiente y adaptado a los códigos visuales y culturales del mercado europeo”.

En el comunicado dijeron que "la evolución es esencial para competir con marcos globales consolidadas, dentro de un entorno altamente exigente". La empresa al parecer elimina el color amarillo y pasa protagonizar un blanco, aunque se ve que conserva la misma letra. Nuevas imágenes son acompañadas por el texto “un nuevo logo. La misma ambición. Frisby se moderniza para hablarle a toda Europa. Una identidad más clara, más fuerte, más moderna. El sabor no cambia. Pero el paso que estamos dando es enorme”.

