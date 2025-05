Frisby España advierte de consecuencias legales a tiktoker colombiana por llamar a la marca 'pirata'

En medio de la polémica por la disputa que hay entre Frisby S.A. BIC, empresa pereirana, y Frisby España SL por el uso del nombre en la Unión Europea, una tiktoker colombiana afirmó que la compañía española le escribió para que se retracte en unas declaraciones sobre el tema, y advirtió que podría tener consecuencias legales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se trata de Laura Sánchez, quien en TikTok es conocida como @laamateur, famosa por explicar temas relacionados con derecho, pues se hace llamar "la abogada de las girlies". En los últimos días, sus videos habían estado dedicado a la polémica por la marca Friby y al apoyo que ha recibido la empresa colombiana en redes. En los clips, se ha referido a Frisby España SL como "pirata".

Es por eso que la compañía europea, según comentó, le escribió por medio de la misma red social que sus afirmaciones "están afectando su reputación". En el mensaje que compartió en el clip se lee lo siguiente: "Entendemos que el término 'pirata' puede haberse utilizado de forma informal o irónica, pero lamentablemente puede inducir al público al error y tener consecuencias legales y reputacionales serias, tanto para nosotros como para quienes difunden esa expresión públicamente".

Publicidad

Frisby España SL hizo énfasis, además, en que es "una empresa legalmente constituida en al Unión Europea, y titular de los derechos marcarios correspondientes. No se trata de una operación clandestina ni de una copia ilegal, sino un proyecto comercial registrado y conforme a la normativa europea de propiedad intelectual e industrial".

En ese sentido, le piden el favor a la influenciadora de corregir "esa referencia" o se abstenga de seguir utilizándola, "en aras de la precisión informativa y el respeto al marco al marco legal que rige esta situación".

Publicidad

Sánchez indicó en el video que para ella no es ilegal llamar "pirata" a la empresa española, ya que "el proceso para determinar si lo que está haciendo Frisby España es legal o no apenas empezó, ni siquiera hay un juez que haya dicho nada al respecto, por lo que ellos no me pueden obligar a mí a decir qué es pirata y qué no es pirata. Me parece absurdo y dificilísimo para una marca que se supone que quiere empezar".

Así ha sido la disputa legal de Frisby



Se ha desatado una ola de solidaridad en redes sociales luego de que Frisby S.A. BIC, empresa con más de 40 años de historia, indicó que alguien en España estaba usando su logo y su identidad gráfica sin su autorización. "No ofrecemos ni autorizamos a terceros el modelo de franquicias para la apertura de restaurantes", dijo en un comunicado, y añadió que tomaría las medidas judiciales correspondientes.

Luego, Frisby España SL se pronunció, y dijo que su operación "ha sido establecida de forma legítima y transparente", e indicó que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) validó "en su totalidad los argumentos jurídicos presentados", falló a su favor en primera instancia y le concedió el uso exclusivo de su logo en territorio europeo.

Con esta decisión, la empresa pereirana tiene dos meses para demostrar que su marca ha sido utilizada durante por lo menos cinco años dentro de España, de lo contrario "será revocada en su totalidad", según dijo Frisby España SL en un comunicado, compañía que tiene "una versión a largo plazo", por lo que planea expandirse a más países de la Unión Europea.

Publicidad

Mientras se espera que la disputa judicial avance, varias marcas colombianas e internacionales, incluso algunos competidores directos, han mostrado su apoyo de manera pública a Frisby, como un gesto de solidaridad poco común en la industria. KFC Colombia, Presto, Buffalo Wings, Aguardiente Amarillo, Sandwich Qbano y Kokoriko son algunas de las marcas que han reaccionado.

"Estamos desbordados de tanto amor, gracias infinitas por todas las palabras, mensajes, diseños, cartas, ilustraciones, playlist. ¡Todo! Gracias", dijo Frisby, en respuesta al 'A-pollo'.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL