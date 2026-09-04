¿Fue su billete? Consulte el resultado de la Lotería de Risaralda hoy, viernes 4 de septiembre

Los colombianos aguardan con expectativa la noche de este viernes 4 de septiembre para conocer los números afortunados que dejará una nueva jornada de la Lotería de Risaralda. Con millones de pesos en juego, la bolsa de premios atrae a apostadores de todas las regiones del país que sueñan con transformar sus finanzas personales mediante este tradicional juego de suerte y azar.



Resultados Lotería del Risaralda 4 de septiembre

Números ganadores: 2131

2131 Serie: 085

Mecánica del juego y oferta de premios

El funcionamiento de la Lotería de Risaralda se basa en la extracción aleatoria mediante un sistema neumático de balotas. Para obtener el galardón principal, el jugador debe acertar la combinación exacta de cuatro cifras (que van desde el 0000 hasta el 9999) y una serie compuesta por tres dígitos.

Actualmente, el plan de premios de la entidad pone en circulación una bolsa global que supera los $14.400 millones de pesos. El atractivo central lo encabeza el Premio Mayor de $2.333 millones de pesos, respaldado por una variada escala de premios secos que oscilan entre los $30 millones y los $300 millones, sumado a miles de pagos por aproximaciones (aciertos de cifras primeras, últimas o el número inverso con o sin serie).



Protocolo oficial para el cobro de boletos ganadores

Reclamar un premio exige el cumplimiento estricto de una serie de requisitos legales y tributarios establecidos por la ley colombiana:

Cobro de aciertos menores: Las aproximaciones y premios de baja cuantía pueden hacerse efectivos directamente con el vendedor de confianza o en las agencias distribuidoras autorizadas (como la red Apostar), entregando la fracción o el billete físico.

Las aproximaciones y premios de baja cuantía pueden hacerse efectivos directamente con el vendedor de confianza o en las agencias distribuidoras autorizadas (como la red Apostar), entregando la fracción o el billete físico. Cobro de premios de gran cuantía: Para hacer efectivo el Premio Mayor o los secos principales, el beneficiario debe presentarse en la sede administrativa de la entidad en Pereira ( Calle 19 # 7-53 ). Es indispensable radicar el billete original en perfecto estado de conservación, la cédula de ciudadanía original y una copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT).

Para hacer efectivo el Premio Mayor o los secos principales, el beneficiario debe presentarse en la sede administrativa de la entidad en Pereira ( ). Es indispensable radicar el billete original en perfecto estado de conservación, la cédula de ciudadanía original y una copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT). Deducciones tributarias: A todo premio que supere los topes fijados en el Estatuto Tributario vigente para 2026 se le aplica una retención en la fuente del 20% correspondiente al impuesto sobre Ganancias Ocasionales, junto a los descuentos de ley asignados al sector salud.

Creada en 1967, de forma paralela al proceso de conformación del departamento, la Lotería de Risaralda suma cerca de seis décadas de presencia ininterrumpida en el mercado nacional. Concebida bajo la figura constitucional de monopolio rentístico estatal, la entidad opera con un propósito público definido: la transferencia de sus excedentes netos de comercialización hacia el financiamiento del sistema de salud pública. Gracias a las compras realizadas por los apostadores, los hospitales de la red pública departamental reciben de forma constante recursos orientados a infraestructura, insumos y cobertura médica integral.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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