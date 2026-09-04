Loterías de Medellín, Santander y Risaralda hoy: resultados del viernes 4 de septiembre

Los sorteos de la Lotería de Medellín, la Lotería de Santander y la Lotería de Risaralda vuelven a concentrar la atención de miles de compradores este viernes 4 de septiembre. Estas tres loterías hacen parte de los sorteos tradicionales más consultados en Colombia y cada semana entregan millonarios premios mediante sus respectivos planes de incentivos, que incluyen premio mayor, secos y aproximaciones.

Quienes adquirieron un billete o fracción para alguno de estos sorteos deben tenerlo a la mano antes de consultar las cifras. En las loterías tradicionales colombianas no basta con revisar únicamente el número ganador, pues la serie también es un dato fundamental para determinar si un billete resulta favorecido con alguno de los premios principales.



Resultados de la Lotería de Medellín hoy 4 de septiembre de 2026

La Lotería de Medellín realiza este viernes un nuevo sorteo ordinario, en el que los participantes esperan conocer el número y la serie correspondientes al premio mayor.

La lotería se caracteriza por entregar un millonario premio mayor y una amplia bolsa de premios, además de manejar la modalidad de cuatro cifras más serie. Por esta razón, los compradores deben verificar cuidadosamente ambos datos al momento de revisar sus billetes.



Resultados del sorteo

Número ganador: 1132

Serie: 102

Resultados de la Lotería de Santander hoy 4 de septiembre de 2026

La Lotería de Santander también tiene programado su tradicional sorteo de este viernes. El juego cuenta con miles de compradores en distintas regiones del país y, al igual que otras loterías tradicionales, utiliza el sistema de cuatro cifras y serie para sus principales premios.



Por ello, quienes participaron en el sorteo deben comparar tanto el número como la serie de su billete con los resultados oficiales antes de determinar si obtuvieron algún premio.



Resultados del sorteo

Número ganador: 0856

Serie: 281

Resultados de la Lotería de Risaralda hoy 4 de septiembre de 2026

La Lotería de Risaralda se caracteriza por complementar su premio mayor con diferentes premios secos incluidos en su plan de incentivos. Entre sus categorías se encuentran premios que buscan aumentar las posibilidades de los participantes de obtener algún beneficio durante el sorteo.



Por esta razón, además de consultar el número correspondiente al premio mayor, es importante revisar el listado completo de resultados y premios secos antes de descartar un billete.



Resultados del sorteo

Número ganador: 2131

Serie: 085

Si el número y la serie de un billete coinciden con alguno de los resultados oficiales, es importante conservarlo en buen estado, ya que el documento físico es el soporte necesario para adelantar el proceso de validación y cobro del premio.

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También se recomienda consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de las respectivas loterías y distribuidores autorizados. Antes de realizar cualquier reclamación, se deben revisar con atención tanto el número ganador como la serie.

Con los sorteos de Medellín, Santander y Risaralda de este viernes 4 de septiembre, los compradores permanecen atentos a la publicación de las cifras oficiales para conocer si la suerte los acompañó y alguno de los premios quedó en sus manos.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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