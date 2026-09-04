¿Ganó? Consulte aquí el resultado del Sinuano Noche de hoy viernes 4 de septiembre

Los seguidores del Sinuano Noche estuvieron atentos este viernes, 4 de septiembre de 2026, al resultado del sorteo, uno de los juegos de azar con mayor presencia y tradición entre los habitantes de la región Caribe colombiana. Una vez realizado el sorteo, los participantes pueden comprobar sus tiquetes y verificar si las cifras seleccionadas coinciden con alguna de las modalidades premiadas.



Resultado del Sinuano Noche 4 de septiembre

El resultado correspondiente a la jornada es:



Número ganador:

Quinta cifra:

Los jugadores deben revisar con atención el número registrado en sus apuestas y, en caso de resultar favorecidos, conservar el tiquete original en buen estado, pues este documento es fundamental para solicitar el pago del premio.



¿Cómo se juega el Sinuano Noche?

Para participar, se debe escoger un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999. Una de las principales modalidades consiste en acertar las cuatro cifras y ubicarlas en el mismo orden en que aparecen en el resultado oficial.

Sin embargo, el juego ofrece diferentes alternativas. También es posible apostar a las últimas tres, dos o una cifra, dependiendo de la modalidad escogida. Algunas opciones permiten además jugar sin que el orden de determinados números sea relevante.

El jugador puede igualmente seleccionar una modalidad que incluya una quinta cifra, de acuerdo con las condiciones establecidas para la apuesta.



¿Cuánto vale jugar Sinuano Noche?

El precio depende de la modalidad elegida y del monto que decida apostar cada participante. Las apuestas pueden realizarse desde $500, aunque el valor final y el premio potencial dependen de la opción seleccionada.



En la modalidad de cuatro cifras acertadas en el orden exacto, el premio puede llegar hasta 4.500 veces el valor apostado, según las condiciones del juego.



Por ello, antes de realizar una apuesta, se recomienda consultar las reglas correspondientes a cada modalidad y verificar cuál sería el premio en función del monto jugado.



¿Cuándo se realizan los sorteos?

El Sinuano Noche cuenta con sorteos todos los días de la semana, incluidos domingos y días festivos. De acuerdo con los horarios establecidos, de lunes a sábado el sorteo se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y festivos está previsto alrededor de las 8:30 p. m.

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Los horarios pueden estar sujetos a cambios, por lo que se recomienda consultar previamente los canales oficiales del juego.



¿Qué debe hacer una persona si resulta ganadora?

Si el resultado coincide con la apuesta realizada, el primer paso es conservar el tiquete original, ya que este será requerido para realizar la reclamación.

La forma de pago dependerá del valor del premio. Algunas ganancias pueden cobrarse en puntos autorizados o mediante las redes habilitadas para tal fin. En el caso de premios de mayor cuantía, pueden solicitarse documentos adicionales, entre ellos la identificación del ganador.

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Asimismo, determinados premios están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos por la legislación colombiana. Antes de reclamar, es conveniente verificar los requisitos vigentes y acudir únicamente a los puntos y canales autorizados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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