Super Astro Luna: resultados EN VIVO de hoy viernes 4 de septiembre de 2026

Los ciudadanos que participaron en la jornada nocturna de este destacado juego de azar en Colombia ya pueden consultar la cifra decretada por el sistema. La combinación correspondiente a Super Astro Luna permite determinar quiénes obtuvieron el premio mayor mediante la coincidencia del número de cuatro dígitos y la figura zodiacal seleccionada.



¿Qué número cayó en Super Astro Luna hoy 4 de septiembre de 2026?

El procedimiento del sorteo se ejecuta bajo estricta supervisión de las autoridades competentes. La extracción de las balotas establece la combinación ganadora de la fecha, la cual queda registrada oficialmente para la validación de todos los tiquetes adquiridos en los puntos de venta autorizados del país.



Resultados completos del chance Super Astro Luna

A continuación se detalla la combinación oficial reportada para la noche de este viernes:



Número ganador : Pendiente

: Pendiente Signo Zodiacal: Pendiente

¿Cómo verificar y reclamar un premio de Super Astro Luna?

Para hacer efectivo cualquier plan de premios obtenido en este juego de suerte y azar, el poseedor del boleto debe dirigirse a las agencias de distribución legalmente constituidas, como las redes de Paga Todo, SuRed o SuperGiros, según la zona geográfica. Es fundamental que el tiquete impreso permanezca en perfectas condiciones de conservación, sin tachaduras, enmendaduras ni roturas que impidan la lectura clara de los códigos de seguridad.

En el momento de formalizar el cobro del incentivo económico, el usuario debe entregar una serie de documentos obligatorios fijados por la regulación nacional:



Tiquete original de la apuesta, debidamente diligenciado con los datos personales en la parte posterior.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del titular, ampliada al 150 %.

Formulario de identificación de clientes y origen de fondos (SIPLAFT), el cual debe ser firmado de manera presencial.

Cuando la cifra supere los montos mínimos estipulados para pago inmediato en caja, el operador remitirá al usuario ante una entidad bancaria autorizada para realizar la transferencia de los fondos mediante cheque de gerencia o abonado a cuenta corriente o de ahorros.



Retenciones de ley y cobro de impuestos en los juegos de azar

Los premios entregados por concepto de loterías y chances en el territorio colombiano se encuentran cobijados por la normativa tributaria vigente emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Al monto bruto del premio se le aplican los descuentos correspondientes a las ganancias ocasionales y las disposiciones sobre la Unidad de Valor Tributario (UVT).

De acuerdo con el Estatuto Tributario, las retenciones se efectúan de la siguiente manera:



Retención en la fuente por ganancia ocasional: Se aplica una tarifa del 20 % sobre el valor total del premio cuando este es igual o superior a 48 UVT. El operador del juego actúa como agente retenedor y descuenta dicho valor antes de entregar el pago al ciudadano.

Se aplica una tarifa del 20 % sobre el valor total del premio cuando este es igual o superior a 48 UVT. El operador del juego actúa como agente retenedor y descuenta dicho valor antes de entregar el pago al ciudadano. Impuesto a los movimientos financieros: En los casos donde la transferencia sea tramitada por canales bancarios debido a la cuantía del incentivo, pueden generarse costos adicionales derivados de las transacciones, los cuales son asumidos conforme a la regla del sistema financiero.

Estos recursos captados a través del esquema impositivo tributario son destinados directamente al financiamiento de los servicios de salud pública en los departamentos colombianos.



La importancia de apostar en el comercio legalizado

Participar en modalidades autorizadas garantiza que el apostador cuente con el respaldo institucional necesario para exigir el pago de sus acreencias en caso de resultar favorecido. Coljuegos, la entidad descentralizada vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administra y fiscaliza la explotación de los juegos de suerte y azar en el país, velando por el cumplimiento de la transparencia en cada uno de los sorteos.



Comprar el boleto en puntos de venta oficiales o mediante plataformas electrónicas avaladas previene la proliferación del juego ilegal, una actividad que no aporta a las transferencias de la salud y que carece de garantías de pago para los usuarios. Ante cualquier inconsistencia o duda sobre la validez del boleto, la ciudadanía puede realizar consultas de verificación en los portales institucionales autorizados o directamente con las empresas operadoras del servicio.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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