Lotería de Santander hoy, viernes 4 de septiembre de 2026: números ganadores del premio mayor

Un nuevo sorteo de la Lotería de Santander se lleva a cabo esta noche de viernes con un atractivo plan de premios acumulado que atrae a miles de compradores en todo el territorio nacional. A continuación, se presenta la información oficial del billete afortunado y las pautas para efectuar el cobro de manera legal y segura.



¿Qué número cayó en la Lotería de Santander?

El proceso de verificación del juego se ejecuta bajo la estricta vigilancia de delegados de las autoridades competentes y directivos de la entidad. Una vez concluye la transmisión en vivo y se firma el acta de validación, la combinación ganadora del incentivo principal queda dispuesta para el público.



Número ganador: Pendiente

Pendiente Serie: Pendiente

(Nota: Tan pronto el organismo regulador emita la certificación final del evento, los datos en este apartado se actualizarán con las cifras correspondientes).



Dónde ver la transmisión en directo y verificar los tiquetes

La distribución de los números afortunados se transmite habitualmente mediante la señal televisiva regional del Canal TRO a partir de las 11:00 p. m. De igual manera, los apostadores pueden seguir la emisión digital en las plataformas virtuales oficiales de la institución. Para quienes prefieren la consulta presencial, las listas impresas con la totalidad de aciertos y secos secundarios se exponen desde las primeras horas del sábado en agencias autorizadas y puntos de venta de chance asociados.



Requisitos y procedimiento para reclamar un tiquete premiado

Los ciudadanos que resulten acreedores de incentivos económicos deben cumplir con un procedimiento institucional previo a la entrega del dinero. La presentación del billete o fracción original es indispensable, debiendo encontrarse en óptimas condiciones físicas, libre de tachaduras, enmiendas o roturas.

Adicionalmente, el tenedor del boleto ganador debe presentar su documento de identidad original y vigente (cédula de ciudadanía o extranjería) junto con el formulario oficial de identificación de ganadores debidamente diligenciado. Para sumas de dinero elevadas correspondientes al premio mayor o secos principales, el trámite debe gestionarse directamente en la sede central de la Lotería de Santander o en los distribuidores mayoristas autorizados en las diferentes regiones.



Marco legal y descuentos por retención en la fuente

En Colombia, las ganancias derivadas de juegos de suerte y azar están cobijadas por la normativa tributaria del Estatuto Tributario. Al valor total del premio obtenido se le aplica una retención por concepto de ganancias ocasionales equivalente al 20 %, monto que es descontado en la fuente de forma automática al momento de efectuar el pago.

A esta deducción legal se le pueden sumar otros gravámenes de tipo territorial o nacional según corresponda, como el impuesto a los premios de lotería y la contribución sobre transacciones financieras si la liquidación se efectúa mediante transferencia bancaria. Por este motivo, el monto neto percibido por el apostador diferirá del valor nominal publicado en la escala de premios.



La importancia del juego legal y la fiscalización de Coljuegos

Adquirir tiquetes en expendios formales y verificar que los juegos cuenten con la autorización expresa de Coljuegos garantiza la transparencia del proceso de sorteo y el pago efectivo de las sumas ganadas. Las apuestas ilegales no ofrecen garantías de cobro ante eventuales disputas y privan al Estado de recursos fundamentales.



La venta legal de loterías y juegos de apuestas en la nación destina un porcentaje sustancial de sus ingresos al financiamiento de la red de salud pública, los hospitales estatales y la atención médica de la población vulnerable. Jugar en canales autorizados protege el patrimonio del comprador y fortalece el sistema sanitario territorial.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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