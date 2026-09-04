Bancolombia abrió cerca de 500 vacantes para estudiantes y profesionales: así puede postularse

Bancolombia anunció una nueva convocatoria laboral con oportunidades para personas de diferentes niveles de formación y experiencia laboral. De acuerdo con la empresa, las plazas incluyen cerca de 500 vacantes de empleo para estudiantes que buscan realizar sus prácticas, aprendices de programas técnicos y tecnológicos; profesionales de distintas disciplinas y candidatos interesados en ocupar cargos de liderazgo. Las vacantes están disponibles para personas ubicadas en diferentes regiones del país.

La oferta hace parte de los procesos de selección que actualmente adelanta la entidad y contempla oportunidades en áreas como tecnología, ingeniería, servicios, asuntos jurídicos, ventas, análisis de datos, procesos administrativos y otras dependencias. Además de los cargos que tienen una plaza disponible actualmente, la entidad cuenta con las denominadas "Bancas de Talento", mediante las cuales los candidatos pueden avanzar en procesos de selección antes de que se habiliten determinadas vacantes.



¿Cuántas vacantes tiene Bancolombia disponibles?

La convocatoria reúne oportunidades dirigidas a distintos perfiles. La distribución anunciada por la entidad es la siguiente:



254 vacantes para practicantes universitarios, cuyos periodos de práctica comenzarían durante el primer semestre de 2027.

cuyos periodos de práctica comenzarían durante el primer semestre de 2027. 150 oportunidades para aprendices, dirigidas a personas que adelantan formación técnica o tecnológica.

dirigidas a personas que adelantan formación técnica o tecnológica. 104 vacantes para profesionales en diferentes áreas y cargos.

en diferentes áreas y cargos. 65 oportunidades para perfiles especializados, principalmente relacionados con tecnología, ingeniería, analítica y seguridad informática.

principalmente relacionados con tecnología, ingeniería, analítica y seguridad informática. 10 vacantes para cargos de liderazgo en diferentes áreas de la organización.

Vacantes para practicantes universitarios

Uno de los grupos con mayor número de oportunidades es el de estudiantes universitarios. Bancolombia informó que cuenta con 254 plazas para practicantes, destinadas a quienes realizarían su periodo de práctica durante el primer semestre de 2027. Las oportunidades abarcan diferentes campos de formación. En el portal de empleo de la entidad aparecen categorías específicas para estudiantes de áreas como:



Comunicación.

Administración y negocios.

Ciencias sociales.

Derecho.

Ingeniería.

Ingeniería de sistemas y áreas relacionadas.

Oportunidades para aprendices técnicos y tecnológicos

La convocatoria incluye 150 plazas para aprendices. Estas oportunidades están dirigidas a personas que reciben formación técnica o tecnológica a través de instituciones educativas aliadas. Entre las instituciones mencionadas por Bancolombia se encuentran Censa, Ceipa, Cesde, Politécnico PIO y Campoalto. En este caso, las oportunidades están relacionadas con los procesos de formación de los estudiantes y buscan vincularlos a una experiencia dentro de la organización. Los interesados deben revisar las condiciones específicas de cada oferta, pues los requisitos pueden cambiar dependiendo del programa de formación, la ciudad, el área y las características del cargo.



¿Qué vacantes hay para profesionales?

Para quienes ya terminaron su formación universitaria, Bancolombia tiene 104 vacantes para profesionales en diferentes áreas. Entre los cargos mencionados por la entidad se encuentran:



Analistas.

Diseñadores de procesos.

Abogados.

Negociadores de servicios.

Ejecutivos comerciales.

Dentro de esta oferta también hay una parte importante de cargos que requieren conocimientos especializados. Según la información divulgada por el banco, 65 de estas oportunidades están dirigidas principalmente a perfiles relacionados con ingeniería de software, analítica, ciberseguridad, arquitectura de soluciones y arquitectura empresarial. Esto significa que los profesionales del sector tecnológico también hacen parte de la convocatoria, especialmente aquellos que cuentan con conocimientos específicos en desarrollo, datos, infraestructura, seguridad y diseño de soluciones.



Vacantes para personas con experiencia en cargos de liderazgo

La convocatoria también contempla oportunidades para personas que cuentan con trayectoria laboral y buscan asumir responsabilidades de liderazgo. En total, Bancolombia informó que tiene 10 vacantes para cargos de este nivel. Entre las posiciones mencionadas están:



Coordinador de ventas.

Jefe de sección.

Gerente de sucursal.

Gerente comercial.

Otros cargos de dirección y coordinación.

Los requisitos para estos puestos dependen de cada proceso de selección y del área en la que se encuentre la vacante.



¿Qué son las "Bancas de Talento" de Bancolombia?

Además de las plazas que están disponibles actualmente, Bancolombia utiliza un mecanismo denominado "Bancas de Talento". Esta alternativa permite que las personas interesadas participen en procesos de selección destinados a cubrir necesidades futuras de la organización. De esta manera, los candidatos pueden adelantar algunas etapas antes de que se habilite una nueva plaza. Actualmente, la entidad tiene activas Bancas de Talento para los cargos de asesor o asesora de servicios y direccionador o direccionadora en:



Bogotá.

Cartagena.

Barranquilla.

Santa Marta.

Medellín.

También existe una Banca de Talento para el cargo de ejecutivo o ejecutiva senior preferencial, dirigida a profesionales que tengan experiencia comercial y estén interesados en trabajar con clientes y desarrollar relaciones comerciales de largo plazo. Este mecanismo es diferente a una vacante convencional, por lo que los interesados deben verificar en el portal las condiciones particulares del proceso antes de aplicar. Para conocer las condiciones de cada cargo y consultar las oportunidades disponibles, los interesados deben ingresar al portal oficial de empleo de Bancolombia y realizar la búsqueda según su formación, experiencia, ubicación o área de interés.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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