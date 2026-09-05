Resultados Baloto y Revancha del 5 de septiembre de 2026: este es el gran acumulado de hoy

Con millones de pesos en juego y la expectativa de miles de apostadores en todo el país, este sábado 5 de septiembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Baloto y Baloto Revancha, dos de los juegos de azar más populares de Colombia. Los participantes esperan conocer si la combinación seleccionada logra quedarse con el acumulado principal o con alguno de los premios que se distribuyen en cada jornada. A diferencia de las loterías tradicionales, Baloto funciona bajo la modalidad de loto acumulado, por lo que el premio mayor puede seguir creciendo cuando ningún jugador acierta la totalidad de los números requeridos. Esta característica ha convertido al juego en uno de los más seguidos por quienes buscan obtener premios multimillonarios.



Números ganadores del sorteo de hoy de Baloto y Revancha

Según el sorteo de este sábado, 5 de septiembre de 2026, estos son los números ganadores:



Baloto

Números:

Superbalota:

Baloto Revancha

Números:

Superbalota:

¿Cuál es el acumulado que entrega Baloto?

De acuerdo con la información oficial del operador, Baloto parte de un acumulado inicial multimillonario de $56.800 millones, cifra que puede aumentar progresivamente cuando no se registra un ganador del premio principal. Por su parte, Baloto Revancha permite participar por un acumulado independiente que inicia en $2.600 millones, utilizando la misma combinación de números apostada para Baloto, siempre que el jugador adquiera esta opción adicional.

La dinámica de Baloto consiste en seleccionar cinco números principales entre 43 disponibles y una superbalota entre 16 opciones. Para obtener el premio mayor es necesario acertar la totalidad de la combinación sorteada. Los participantes también pueden acceder a premios menores dependiendo de la cantidad de coincidencias logradas durante el sorteo. Esta estructura ha permitido que el juego mantenga una alta popularidad desde su lanzamiento en Colombia. Además, quienes adquieren la modalidad Revancha participan automáticamente en un segundo sorteo realizado la misma noche con una combinación diferente de números.

Según la información disponible en los canales oficiales, una apuesta de Baloto tiene un valor de $6.000. Los jugadores que deseen participar también en Revancha deben pagar $3.000 adicionales, para un total de $9.000 por ambas modalidades. La apuesta puede realizarse en puntos autorizados a nivel nacional antes del cierre de ventas correspondiente a cada sorteo. Baloto realiza sorteos tres veces por semana, específicamente los lunes, miércoles y sábados. La extracción de los números ganadores se lleva a cabo aproximadamente a las 10:30 de la noche, hora de Colombia. Tras finalizar el sorteo, los resultados son publicados a través de los canales oficiales y plataformas autorizadas de consulta.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL