Lotería de Boyacá resultados de hoy, domingo 5 de septiembre de 2026: ganadores premio mayor

La atención de miles de apostadores está puesta en una nueva edición de la Lotería de Boyacá, una de las loterías departamentales con mayor tradición en Colombia. El sorteo correspondiente a este 5 de septiembre de 2026 pondrá en juego un amplio plan de premios encabezado por su premio mayor de $15.000 millones de pesos, motivo por el cual numerosos participantes esperan conocer la combinación afortunada de la noche. Esta lotería realiza sus sorteos semanalmente y conserva una importante presencia entre quienes participan de manera habitual en juegos de suerte y azar. Además del premio mayor, cuenta con múltiples premios secos y modalidades complementarias que amplían las posibilidades de ganar.



Resultado de la Lotería de Boyacá hoy

Sorteo: 4640

Premio mayor:

Serie:

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

De acuerdo con el cronograma oficial de la entidad, la Lotería de Boyacá realiza sus sorteos todos los sábados a las 10:30 p. m. Para este 5 de septiembre de 2026 corresponde el sorteo número 4640, programado en ese horario. La transmisión suele ser seguida por apostadores de diferentes regiones del país que esperan conocer el número ganador y la serie favorecida de la jornada. La mecánica de la Lotería de Boyacá es sencilla. Cada billete participa con una combinación de cuatro cifras y una serie, elementos que determinan los premios entregados en cada sorteo.

Para ganar el premio mayor es necesario acertar tanto el número como la serie sorteada. Sin embargo, el plan de premios también contempla otras categorías que reconocen diferentes niveles de coincidencia y premios secos distribuidos durante cada sorteo. La lotería cuenta con una estructura tradicional que la ha convertido en una de las más reconocidas del país, especialmente entre los jugadores que prefieren los sorteos semanales.

Los participantes pueden adquirir un billete completo o comprar fracciones autorizadas del mismo. La entidad dispone de un sistema de validación de premios que permite consultar resultados según la cantidad de fracciones adquiridas y el tipo de compra realizada. Antes de realizar cualquier apuesta se recomienda revisar el valor oficial vigente con distribuidores autorizados o directamente en los canales oficiales de la lotería, ya que los precios pueden estar sujetos a actualizaciones.



Qué hacer si resulta ganador

Los expertos recomiendan conservar el billete original en perfecto estado una vez se conozcan los resultados. Este documento constituye la prueba fundamental para acreditar la propiedad de un premio. El proceso de reclamación suele requerir la presentación del billete ganador y los documentos de identificación exigidos por la normativa vigente. En premios de alto valor pueden aplicarse procedimientos adicionales de validación y verificación por parte de la entidad organizadora. También es aconsejable verificar siempre los resultados a través de canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro del premio.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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