Lotería del Cauca resultados de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: números ganadores

La noche de este sábado marca una nueva cita para los seguidores de la Lotería del Cauca, uno de los sorteos departamentales con mayor trayectoria en Colombia. Decenas de miles de billetes entraron nuevamente en competencia con la expectativa de quedarse con el premio mayor y los distintos premios secos que forman parte del plan de incentivos de esta tradicional lotería. El sorteo de esta semana corresponde a una nueva jornada en la que los participantes buscan acertar la combinación de cuatro cifras y la serie ganadora, sistema que caracteriza a este juego de azar y que se mantiene vigente entre los más consultados por los colombianos cada fin de semana.



Números favorecidos en el sorteo de hoy de la Lotería del Cauca

Le contamos los resultados del premio mayor de la Lotería del Cauca este sábado 5 de septiembre de 2026.



Sorteo: 2627

Número ganador:

Serie:

A diferencia de los chances diarios, la Lotería del Cauca se juega mediante billetes identificados con una combinación numérica de cuatro cifras y una serie específica. Para obtener el premio principal, el participante debe coincidir con ambos datos sorteados. Además del premio mayor, el plan de premios contempla múltiples reconocimientos adicionales conocidos como premios secos, distribuidos entre diferentes valores económicos. Esto permite que los jugadores tengan más opciones de resultar favorecidos durante cada jornada.

La Lotería del Cauca realiza sus sorteos semanalmente los sábados en horario nocturno. Diversas fuentes especializadas y plataformas de resultados coinciden en que la extracción se desarrolla alrededor de las 11:00 p. m., horario en el que se conocen las cifras ganadoras de cada semana. Por tratarse de uno de los sorteos tradicionales del país, los resultados suelen comenzar a consultarse masivamente pocos minutos después de finalizar la transmisión oficial.

Mientras se conocen las cifras de esta semana, muchos apostadores toman como referencia el resultado más reciente. En el sorteo 2626, celebrado el 29 de agosto de 2026, el premio mayor fue para el número 8591 de la serie 123. Ese mismo sorteo también distribuyó diferentes premios secos por valores que alcanzaron cientos de millones de pesos, además de múltiples premios complementarios.



Pasos a seguir en caso de resultar ganador

Los especialistas en loterías recomiendan verificar cuidadosamente el número y la serie antes de iniciar cualquier trámite de cobro. También es fundamental conservar el billete original en buenas condiciones, ya que constituye el soporte válido para demostrar la titularidad del premio. Sin este documento no es posible adelantar los procedimientos de reclamación. Para premios de cuantías elevadas, el ganador deberá cumplir los requisitos establecidos por la normativa de juegos de suerte y azar, incluyendo la presentación de documentos de identificación y los procesos de validación correspondientes.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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