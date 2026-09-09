iPhone 17 habría alcanzado sus precios más bajos antes de la llegada del iPhone 18, según Forbes

La llegada de la nueva generación de celulares de Apple vuelve a poner la atención sobre el precio de los modelos anteriores. De acuerdo con un reporte publicado por Forbes, algunos modelos de la línea iPhone 17 registraron nuevas reducciones de precio en diferentes tiendas de Reino Unido y Europa, días antes del anuncio de los nuevos dispositivos de la compañía.



El reporte, señala que las reducciones se produjeron mientras algunos comercios ajustaban sus inventarios ante la llegada de la nueva generación. Sin embargo, estas ofertas no significan necesariamente que el iPhone 17 tenga el mismo precio en todos los mercados ni que se trate de una rebaja disponible para todos los compradores.

Según Forbes, Amazon Reino Unido amplió los descuentos que ya había aplicado durante las semanas anteriores. En ese mercado, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max llegaron a registrar una reducción de 150 libras ($632.621 pesos colombianos) frente a su precio de lanzamiento, mientras que el iPhone 17 básico recibió un descuento de 100 libras.

El iPhone Air de 512 GB fue, de acuerdo con el medio estadounidense, el modelo que registró la mayor reducción en esa tienda, con 200 libras menos frente a su precio de referencia, lo que equivale a 843.495 pesos colombianos.



Otros establecimientos también ofrecían precios inferiores a los de lanzamiento. Forbes indicó que Currys y John Lewis mantenían descuentos de 100 libras (421.747 pesos colombianos) para el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.



¿Qué pasó con el precio del iPhone 17 en Europa?

Las ofertas mencionadas por Forbes también se extendieron a algunos comercios europeos. En España, por ejemplo, MediaMarkt ofrecía el iPhone 17 Pro Max de 256 GB por 1.319 euros, frente a los 1.469 euros de su precio de lanzamiento, lo que representaba una diferencia de 150 euros.

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En Alemania, el iPhone 17 Pro aparecía con un precio de 1.179 euros y el Pro Max en 1.329 euros, ambos con una reducción de 120 euros, según el reporte. Por su parte, PcComponentes en España ofrecía el iPhone 17 Pro por 1.229 euros.



El cambio de generación puede modificar el panorama

Una de las razones que explica el interés en estos precios es el cambio de generación. Forbes señaló que, tras el anuncio de los nuevos modelos, los iPhone 17 Pro y Pro Max dejarían de fabricarse, lo que podría convertir las unidades disponibles en una opción para quienes todavía buscan adquirir esa generación.

El propio reporte advertía que las ofertas podían cambiar a medida que se acercara el anuncio de los nuevos equipos. En ese sentido, más que asegurar que el iPhone 17 vaya a mantener esos precios, el panorama muestra cómo los valores de una generación anterior pueden modificarse cuando Apple presenta nuevos dispositivos.

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Y ese momento ya llegó. Este 9 de septiembre de 2026, Apple presentó oficialmente los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, además de la nueva propuesta plegable de la compañía.

¿Cuánto cuestan los nuevos iPhone 18 Pro?

Los precios de la nueva generación también ayudan a entender por qué las ofertas sobre modelos anteriores están llamando la atención. De acuerdo con la información suministrada sobre la presentación, el iPhone 18 Pro parte de 1.469 euros, mientras que el iPhone 18 Pro Max comienza en 1.619 euros.

En dólares el iPhone 18 Pro empezaría en 1.199, mientras que iPhone 18 Pro Max en 1.299. En pesos colombianos el Pro equivale a cerca de $3,74 millones, mientras que el Pro Max: cerca de $4,05 millones.

El modelo Pro puede encontrarse en versiones de 256 GB, 512 GB y 1 TB, con precios de 1.469, 1.719 y 2.219 euros, respectivamente. El iPhone 18 Pro Max, por su parte, llega hasta una configuración de 2 TB, cuyo precio alcanza los 3.119 euros.

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Forbes, antes de la presentación, había recogido pronósticos que apuntaban a un posible incremento en el precio de los modelos Pro. El reporte citó a TrendForce, firma de investigación especializada en la cadena de suministro, que estimaba un aumento de entre 100 y 200 dólares para el iPhone 18 Pro frente al iPhone 17 Pro.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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