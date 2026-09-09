Declaración de renta 2026: estas son las fechas que faltan en septiembre y octubre.

La temporada de declaración de renta de las personas naturales en Colombia ya está en marcha y, aunque los primeros vencimientos comenzaron en agosto, todavía quedan contribuyentes que deben cumplir con este trámite durante septiembre y octubre. De acuerdo con el calendario tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las fechas están distribuidas según los dos últimos dígitos de la cédula.

Para las personas naturales, los vencimientos comenzaron el 12 de agosto con los números 01 y 02 y continuarán hasta el 26 de octubre, cuando deberán declarar quienes tienen terminaciones 99 y 00. Esto quiere decir que, si una persona todavía no ha presentado su declaración y su turno aún no ha llegado, puede revisar desde ahora cuál es la fecha límite que le corresponde y preparar los documentos necesarios para realizar el trámite.



Fechas que faltan para declarar renta en septiembre de 2026

Durante septiembre continúa el calendario para las personas naturales. A partir del 10 de septiembre, los vencimientos avanzan de dos en dos, de acuerdo con los últimos dígitos de la identificación. Estas son las fechas que todavía quedan durante este mes:



41 y 42: 10 de septiembre de 2026.

10 de septiembre de 2026. 43 y 44: 11 de septiembre de 2026.

11 de septiembre de 2026. 45 y 46: 14 de septiembre de 2026.

14 de septiembre de 2026. 47 y 48: 15 de septiembre de 2026.

15 de septiembre de 2026. 49 y 50: 16 de septiembre de 2026.

16 de septiembre de 2026. 51 y 52: 17 de septiembre de 2026.

17 de septiembre de 2026. 53 y 54: 18 de septiembre de 2026.

18 de septiembre de 2026. 55 y 56: 21 de septiembre de 2026.

21 de septiembre de 2026. 57 y 58: 22 de septiembre de 2026.

22 de septiembre de 2026. 59 y 60: 23 de septiembre de 2026.

23 de septiembre de 2026. 61 y 62: 24 de septiembre de 2026.

24 de septiembre de 2026. 63 y 64: 25 de septiembre de 2026.

25 de septiembre de 2026. 65 y 66: 28 de septiembre de 2026.

Con el vencimiento correspondiente a los números 65 y 66 termina el calendario de septiembre. Sin embargo, todavía quedará un grupo importante de contribuyentes por presentar la declaración durante octubre. El calendario oficial de la DIAN establece que la declaración y el pago de renta de las personas naturales se distribuyen durante estos meses según el último dígito de su documento de identificación.



Declaración de renta en octubre: estas son las fechas

Octubre será el último mes del calendario de declaración de renta para las personas naturales correspondiente al año gravable 2025. Los contribuyentes cuyos dos últimos dígitos del NIT estén entre 67 y 00 tendrán sus fechas límite durante este mes:



67 y 68: 1 de octubre de 2026.

1 de octubre de 2026. 69 y 70: 2 de octubre de 2026.

2 de octubre de 2026. 71 y 72: 5 de octubre de 2026.

5 de octubre de 2026. 73 y 74: 6 de octubre de 2026.

6 de octubre de 2026. 75 y 76: 7 de octubre de 2026.

7 de octubre de 2026. 77 y 78: 8 de octubre de 2026.

8 de octubre de 2026. 79 y 80: 9 de octubre de 2026.

9 de octubre de 2026. 81 y 82: 13 de octubre de 2026.

13 de octubre de 2026. 83 y 84: 14 de octubre de 2026.

14 de octubre de 2026. 85 y 86: 15 de octubre de 2026.

15 de octubre de 2026. 87 y 88: 16 de octubre de 2026.

16 de octubre de 2026. 89 y 90: 19 de octubre de 2026.

19 de octubre de 2026. 91 y 92: 20 de octubre de 2026.

20 de octubre de 2026. 93 y 94: 21 de octubre de 2026.

21 de octubre de 2026. 95 y 96: 22 de octubre de 2026.

22 de octubre de 2026. 97 y 98: 23 de octubre de 2026.

23 de octubre de 2026. 99 y 00: 26 de octubre de 2026.

¿Qué año se declara en 2026?

La declaración que se presenta durante este calendario corresponde al año gravable 2025. Por eso, la información que debe tener en cuenta el contribuyente es la relacionada con los ingresos, patrimonio y movimientos financieros registrados durante ese año. Entre los documentos que pueden ser necesarios para preparar la declaración están los certificados de ingresos y retenciones, certificados bancarios, información relacionada con inversiones y otros soportes que permitan establecer la situación financiera del contribuyente durante 2025.

Si la fecha que corresponde al contribuyente aún no ha llegado, puede utilizar los días previos para reunir la información y verificar que los datos que utilizará en la declaración sean correctos. Para la declaración de renta de 2026, correspondiente a los ingresos, patrimonio y movimientos de 2025, la DIAN estableció varios topes que determinan quiénes están obligados a presentar la declaración. Basta con cumplir uno solo de estos criterios para quedar obligado, incluso si no hay lugar al pago de impuesto.



Entre los principales criterios se encuentran los ingresos brutos anuales. Si una persona obtuvo ingresos iguales o superiores a 1.400 UVT durante 2025, deberá declarar renta en 2026. Este valor equivale a $69.719.000, de acuerdo con la UVT vigente para ese año gravable. Otro criterio está relacionado con el patrimonio bruto. Si al 31 de diciembre de 2025 el total de bienes, como cuentas bancarias, propiedades, vehículos o inversiones, fue igual o superior a 4.500 UVT, la persona debe presentar la declaración. Ese tope equivale a $224.096.000, según los parámetros publicados por la DIAN.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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