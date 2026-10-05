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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Jugó la Lotería del Tolima? Siga los resultados del último sorteo de hoy, lunes 5 de octubre

¿Jugó la Lotería del Tolima? Siga los resultados del último sorteo de hoy, lunes 5 de octubre

Estos son los resultados del más reciente sorteo de la Lotería del Tolima. El premio mayor es de $3.500 millones.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Lotería del Tolima
Números ganadores
Lotería del Tolima - Canva

Llega el último lunes del mes y con él la expectativa para miles de apostadores en toda Colombia que confiaron sus números de la suerte a la Lotería del Tolima. La tradicional entidad departamental efectúa este 5 de octubre de 2026 su edición ordinaria número 4189, disponiendo una bolsa global superior a los 13.400 millones de pesos en incentivos comerciales y secos de gran valor.

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Resultados Lotería del Tolima hoy lunes 5 de octubre

  • Números ganadores:
  • Serie:

¿Cómo tributan los premios en Colombia?

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Antes de conocer la combinación ganadora, resulta fundamental que los compradores de lotería comprendan las implicaciones fiscales vigentes en el país al momento de recibir una cifra millonaria:

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  • Retención por ganancia ocasional: Según el Estatuto Tributario Nacional, cualquier incentivo monetario que califique como ganancia ocasional sufre un descuento automático del 20% sobre el valor nominal bruto adjudicado.
  • Gravamen a los Movimientos Financieros (4 por mil): Al procesar el pago mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia, los cobros pueden estar sujetos a retenciones bancarias adicionales aplicables según el perfil financiero del beneficiario.
  • Transparencia en el recaudo: Los fondos retenidos por la Lotería del Tolima no solo cumplen obligaciones fiscales, sino que los rendimientos de explotación comercial se destinan por ley a subsidiar los servicios de salud pública en la región tolimense.

Pasos esenciales para el cobro del billete

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En caso de que las cuatro cifras de su fracción o billete completo coincidan con el resultado oficial del sorteo 4189, tenga en cuenta el siguiente conducto regular para hacer efectivo su cobro:

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  • Conservación del boleto: El papel impreso o el registro digital firmado es el único título valor válido. Mantenga la fracción en perfecto estado, libre de tachaduras, humedad o roturas.
  • Premios de menor cuantía (Menores a 5 millones de pesos): Pueden solicitarse directamente en los puntos de distribución autorizados, agencias o con su lotero de confianza previa validación de la cédula de ciudadanía.
  • Premios mayores y secos principales: El tenedor del boleto debe dirigirse a la sede administrativa de la Lotería del Tolima en Ibagué o agencias regionales. Se debe diligenciar la solicitud formal de cobro, adjuntar fotocopia del documento de identidad, certificación bancaria para el abono en cuenta y copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT).

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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