¿La hora de almuerzo hace parte de la jornada laboral en Colombia? Función Pública explica

Desde el 2021 se viene implementando la Ley 2101, la cual busca reducir gradualmente la jornada laboral en Colombia de 48 a 42 horas semanales, sin afectar el salario ni las prestaciones de los trabajadores. De hecho, el pasado 16 de julio de 2023 se pasó de 48 a 47 horas semanales, y el próximo 16 de julio de 2024 se espera que se reduzca a 46 horas.

¿Cuáles son las excepciones a la reducción de la jornada laboral?

Es importante tener en cuenta que la Ley 2101 no aplica a todos los trabajadores. Algunas excepciones incluyen:



Servidores públicos: a excepción de aquellos que trabajan en empresas del Estado y se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo.

Labores peligrosas o insalubres: en estos casos, el Gobierno podría establecer una jornada laboral reducida según las condiciones específicas del trabajo.

Jornadas laborales inferiores: la ley no aplica a trabajadores con jornadas ya inferiores a las establecidas, como, por ejemplo, menores de edad.

¿La hora de almuerzo hace parte de la jornada laboral en Colombia?

Por otro lado, una de las dudas más frecuentes es si la hora de almuerzo se incluye dentro de las actuales 47 horas semanales de trabajo. La respuesta es no. Según Función Pública, la hora de almuerzo es un periodo adicional a la jornada laboral que permite al empleado descansar, comer y reponer energías para continuar con sus actividades.

Pero ¿por qué la hora de almuerzo no hace parte de la jornada laboral? Al no considerarse parte de la jornada laboral, el empleador no está obligado a compensar al trabajador por este tiempo. Esto significa que, si se acuerda una jornada laboral de 8 horas diarias y el empleado se queda 9 horas debido a la hora de almuerzo, la hora extra no se considera trabajo adicional.