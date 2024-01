La movilidad corporativa, un servicio que mejora la calidad de vida de los trabajadores

El salario emocional cada vez toma más importancia entre los trabajadores colombianos. Se trata de los beneficios no económicos con los que cuenta una persona en el ámbito laboral, y que impactan positivamente en su calidad de vida. Muchas empresas, siendo conscientes de estas oportunidades, buscan alternativas que generen esa gratificación, lo que a su vez incrementa la productividad de sus colaboradores. Una de esas estrategias es la movilidad corporativa, un beneficio que motiva a las personas a cumplir con más eficiencia sus funciones, especialmente cuando estas implican trasladarse por la ciudad.

Aunque es común que los trabajadores en Colombia elijan su propio medio de transporte y luego les reembolsen los gastos mediante caja menor, para Camila Vergara, Head de Cabify para Empresas, esta práctica afecta la tranquilidad de las personas y repercute en las finanzas de las empresas; por un lado, la demora en el reembolso, y por el otro la posibilidad de cobros incorrectos.

“En algunos casos terminan cobrando valores que no son los correctos y aquí es donde la empresa empieza a perder dinero. Además, al no contar con la factura, se está generando un problema de productividad, pues estos gastos no se pueden incluir como facturables y por ende no se pueden deducir por renta”, explicó la directiva. Por eso, dijo Vergara, contar con movilidad corporativa representa para los trabajadores seguridad y tranquilidad, ya que en muchas ocasiones las personas se movilizan con equipos de oficina.

Aunque cada vez más compañías adquieren el servicio de transporte corporativo de Cabify para Empresas, aún hay muchos retos para desincentivar la informalidad.

“El transporte corporativo es una necesidad. Son viajes de trabajo y es la empresa quien debe cubrirlos”, agregó Vergara, quien sostiene que en Colombia aún existen muchas oportunidades para el crecimiento de este tipo de servicios.

Cabify para Empresas cerró el 2023 con un crecimiento histórico por encima del 30%, pero en 2024 seguirá buscando alternativas para crecer en el mercado y aportar al salario emocional de más trabajadores.

Cabe recordar que el primer barómetro anual de transporte corporativo de Cabify, realizado en julio de 2023, arrojó que cerca del 90 % de las empresas están entre modalidad híbrida y presencial, y los días que más actividad se registra en materia de movilidad corporativa son los miércoles, jueves y viernes, sobre todo entre 7:00 a.m. y 8:00 a.m.