Las personas que podrán recibir más de $200 mil en Colombia Mayor desde hoy: los requisitos

Prosperidad Social anunció el inicio de los pagos correspondientes al ciclo 4 del programa Colombia Mayor, una iniciativa del Gobierno nacional que busca brindar apoyo económico a personas de la tercera edad que no cuentan con pensión o viven en condiciones de pobreza extrema. Según informó la entidad, cerca de 3 millones de adultos mayores serán beneficiados durante esta jornada de pagos que comenzó este lunes y terminará el 27 de mayo en todos los municipios del país.

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Para este nuevo ciclo, el Gobierno destinó más de 700.000 millones de pesos con el fin de garantizar la transferencia monetaria a los participantes del programa. Los recursos serán entregados mediante la modalidad de giro y estarán disponibles a través de la red de pagos conformada por SuperGiros y SuRed, operadores encargados de distribuir el subsidio en el territorio nacional.

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De acuerdo con Prosperidad Social, dentro de los beneficiarios de este ciclo se encuentran más de 146.000 personas pertenecientes a comunidades indígenas y cerca de 17.000 ciudadanos vinculados al esquema de Beneficios Económicos Periódicos, conocido como BEPS.



La entidad recordó que todos los trámites relacionados con Colombia Mayor son gratuitos y no requieren intermediarios. También pidió a los ciudadanos consultar únicamente los canales oficiales para evitar posibles fraudes o desinformación.



¿Qué es el programa Colombia Mayor?

El programa Colombia Mayor es una iniciativa del Gobierno nacional orientada a brindar apoyo económico a adultos mayores que no cuentan con pensión o que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. La ayuda busca ofrecer un ingreso básico a quienes no tienen recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas o se encuentran desprotegidos económicamente. Actualmente, el subsidio tiene dos valores establecidos dependiendo de la edad del beneficiario:



Las personas menores de 80 años reciben 80 mil pesos mensuales.

Los adultos mayores de 80 años reciben 225 mil pesos.

En el caso de Bogotá, existe un convenio con la Alcaldía Mayor que permite aumentar el monto para algunos beneficiarios menores de 80 años, quienes reciben hasta 130 mil pesos mensuales.



Cuáles son los requisitos para ingresar al programa Colombia Mayor

Las personas interesadas en acceder al subsidio deben cumplir una serie de condiciones definidas por Prosperidad Social y verificadas a través de bases de datos oficiales. Entre los principales requisitos se encuentran:



Ser colombiano.

Haber vivido durante los últimos diez años en el territorio nacional.

Tener mínimo tres años menos de la edad exigida para pensionarse. Actualmente, esto corresponde a 54 años para mujeres y 59 años para hombres.

No contar con ingresos suficientes para subsistir.

Estar clasificado en los grupos A, B o hasta el subgrupo C1 del Sisbén IV.

Prosperidad Social explicó que la selección de beneficiarios se realiza mediante cruces de información con entidades como la Registraduría, Colpensiones y la Adres, con el fin de verificar que los aspirantes cumplan las condiciones exigidas.



¿Cuándo se puede perder el subsidio de Colombia Mayor?

Prosperidad Social recordó que los beneficiarios pueden perder el subsidio si dejan de cumplir las condiciones exigidas por el programa. Entre las principales causas se encuentran:



Fallecimiento del beneficiario.

Entrega de información falsa.

Obtener una pensión.

Recibir ingresos superiores a los permitidos.

No cobrar el subsidio durante varios ciclos consecutivos.

Trasladarse a otro municipio sin actualizar la información.

Retiro voluntario del programa.

La entidad insistió en la importancia de mantener actualizados los datos personales y reclamar los pagos dentro de las fechas establecidas para evitar suspensiones.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co