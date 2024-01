¿Le oculta las finanzas a su pareja? Según encuesta, 7 de cada 10 colombianos realizan esta práctica

Según una encuesta realizada por una aplicación de citas, siete de cada diez colombianos ocultan las finanzas a sus parejas. Noticias Caracol salió a las calles para hablar con la gente. Además, un experto da recomendaciones para que usted logre un equilibrio financiero con su compañero o compañera sentimental.



Para muchos colombianos, el estar contando sus ingresos, deudas o estado financiero a sus parejas no es tan conveniente. “Uno no sabe si va a estar todo el tiempo con su pareja, entonces se tienen que hacer unos ahorritos por si se presenta algo”, indicó la ciudadana Paola Toledo.

Otros tienen presente que las cuentas claras y el chocolate espeso. Como Pablo Rincón, que trabaja en servicios financieros. “Me parece muy mal. Las finanzas deben ser un libro abierto”, acotó.

De acuerdo con una aplicación de citas, ocultar las finanzas personales a la pareja es más común de lo que parece. Así lo dicen los usuarios que usan dicha plataforma.

“La infidelidad financiera es un hecho. Siete de cada diez colombianos y colombianas encuestadas admiten haber realizado este ‘engaño’ que consiste en ocultar parte de las finanzas a su pareja”, señaló Silvia Rubies, directora de comunicación de Gleeden Latinoamérica.

El 35% de las personas lo oculta porque desea gastar ese dinero en sí mismo sin tener que dar explicaciones.

“Por otro lado, hasta un 28% lo hace para gastar con sus amantes sin tener que dejar ningún tipo de rastro”, agregó Silvia Rubies.



El 85% de los que mantienen sus finanzas en secreto optan por hacer los gastos en efectivo para no dejar evidencia.

Frente a esto, la directora de comunicación de Gleeden Latinoamérica agregó que “hasta un 90% dicen que nunca han terminado una relación o han tenido un problema o verdadera crisis debido a este tipo de infidelidad financiera”.

No obstante, el 30% no comparte los aumentos de sueldo o comisiones adicionales con sus parejas. El 40% confiesa tener una tarjeta de crédito o débito de la cual su pareja no tiene conocimiento.

Un experto entrega herramientas a las parejas para el manejo de sus finanzas.

“La transparencia es fundamental. Desde el inicio de una relación, debemos ser honestos sobre nuestros ingresos y nuestros gastos. Esconder lo que ganas no ayuda de nada, lo segundo es que, sobre los gastos, les recomiendo ser justos, él que más gana debe aportar más a la casa. De esa forma es equitativo”, expresó Nicolás Quintero, director general de Autonomistas.

El especialista agrega que es bueno manejar un presupuesto conjunto. “Programen una cita financiera, hagan que revisar las cuentas sea divertido, hablar de números es demasiado importante y no debería ser un tabú”, afirmó.

Las parejas deben tener presente que, en caso de divorcio o muerte de alguno de los cónyuges, si se trata de un bien adquirido dentro de la relación y no le contó a su pareja, esto entraría en liquidación de la sociedad conyugal.