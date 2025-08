¿Cuánto paga CDT de Davivienda si invierte $2 millones en agosto de 2025? Plazo que más le conviene

Un Certificado de Depósito a Término (CDT) es un instrumento financiero mediante el cual una persona deposita una suma de dinero en una entidad bancaria por un periodo determinado, a cambio de una tasa de interés previamente pactada. Al finalizar el plazo, el titular recibe el capital invertido más los intereses generados. Este producto está diseñado para quienes desean mantener su dinero en una inversión de bajo riesgo, con rentabilidad fija y sin exposición a la volatilidad de los mercados.

En Colombia, los CDT son ofrecidos por múltiples entidades financieras, entre ellas Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco Caja Social, Banco Finandina, Coltefinanciera, Banco W, Credifamilia y Davivienda. Cada banco establece sus propias tasas de interés, que varían según el monto invertido, el plazo seleccionado y las condiciones del mercado.

La coyuntura económica actual favorece a los inversionistas conservadores. Según datos del DANE, la inflación en julio de 2025 se ubicó en 4,82%, lo que representa una disminución significativa respecto a los años anteriores. En paralelo, las tasas de interés de los CDT se mantienen en niveles de doble dígito en algunas entidades, lo que permite obtener una rentabilidad real positiva. El Banco de la República proyecta un cierre de año con inflación aún más baja, lo que incrementa el atractivo de los CDT como herramienta de protección del capital.



Tipos de CDT que ofrece Davivienda

En la actualidad, Davivienda ofrece una única modalidad de Certificado de Depósito a Término (CDT): el CDT a tasa fija. Este producto financiero permite al inversionista pactar una tasa de interés determinada desde el momento de la apertura, la cual se mantiene constante durante todo el plazo de la inversión. Esto significa que, independientemente de las variaciones en el mercado o en las tasas de referencia del Banco de la República, el rendimiento del CDT no se modifica una vez establecido.

El CDT a tasa fija de Davivienda puede abrirse con un monto mínimo de $500.000, y está disponible en plazos que van desde 30 días hasta más de 720 días. La rentabilidad varía según el monto invertido y el plazo seleccionado, y puede ser recibida de forma periódica (mensual, trimestral o semestral) o al vencimiento del certificado. Esta flexibilidad permite al cliente adaptar el producto a sus necesidades de flujo de caja o planificación financiera.

Además, el CDT de Davivienda es negociable en bolsa y puede ser endosado, lo que le otorga cierta liquidez en caso de que el titular desee transferirlo antes de su vencimiento. No tiene caducidad, lo que significa que, una vez emitido, conserva su validez hasta que se redima. El banco otorga un periodo de gracia de dos días hábiles posteriores al vencimiento para realizar la redención sin penalización.

De otro lado, hasta el año 2022, Davivienda ofrecía también una modalidad de CDT a tasa variable, cuyo rendimiento estaba vinculado a indicadores financieros como la DTF o el IPC. Sin embargo, esta opción fue retirada del portafolio de productos de inversión, y desde entonces la entidad se ha enfocado exclusivamente en el CDT a tasa fija.



¿Cuánto paga un CDT de Davivienda por invertir $2 millones?

En esta oportunidad, le compartiremos cuáles serían las ganancias que obtendría si decide invertir esta cantidad de dinero a plazos de 180, 240, 360, 540 y 720 días. Para ello, Noticias Caracol usó el simulador proporcionado por Davivienda en su sitio web oficial:



Plazo Ganancia estimada Tasa efectiva anual 180 días $77,171.00 8.20% 240 días $104,198.00 8.25% 360 días $159,360.00 8.30% 540 días $245,434.00 8.35% 720 días $336,108.00 8.40%

El CDT a tasa fija de Davivienda puede ser adquirido en cualquiera de sus oficinas físicas o a través de canales digitales, incluyendo la aplicación móvil y el portal web. El proceso de apertura requiere la presentación del documento de identidad, la definición del monto a invertir, la selección del plazo y la modalidad de pago de intereses. Una vez constituido, el certificado queda registrado a nombre del titular, quien puede optar por manejarlo de forma individual, conjunta o alterna. En caso de fallecimiento del titular, el CDT puede ser redimido por los beneficiarios designados, conforme a las disposiciones legales vigentes.



¿Qué pasa si se cancela un CDT antes de su vencimiento?

Cancelar un Certificado de Depósito a Término antes de su vencimiento implica una serie de consecuencias que deben ser consideradas cuidadosamente por el titular del producto. En esencia, el CDT es un contrato entre el cliente y la entidad financiera, en el cual se acuerda mantener una suma de dinero depositada por un periodo específico, a cambio de una tasa de interés fija. Romper ese acuerdo antes del tiempo pactado puede afectar tanto la rentabilidad esperada como la disponibilidad del capital.

En la mayoría de los casos, los CDT no permiten cancelación anticipada sin penalización. Esto significa que, si el titular decide retirar el dinero antes de la fecha de vencimiento, la entidad financiera puede aplicar una sanción económica, reducir la tasa de interés inicialmente pactada o incluso retener parte de los intereses generados. Algunas entidades, como Davivienda, establecen que el CDT debe mantenerse hasta el final del plazo para que el cliente reciba la totalidad de los rendimientos acordados. En caso de cancelación anticipada, el producto puede perder su carácter de inversión y convertirse en una simple devolución de capital, sin rentabilidad.

De otro lado, no todos los CDT son cancelables. Algunos están diseñados como instrumentos no redimibles antes del vencimiento, lo que significa que el dinero queda completamente inmovilizado durante el plazo acordado. En estos casos, la única forma de disponer del capital antes de tiempo sería mediante la venta del CDT en el mercado secundario, si la entidad lo permite, o mediante un proceso de endoso a otra persona. Sin embargo, estas alternativas no siempre están disponibles para todos los clientes ni en todos los bancos.

