Resultados Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Revancha: último sorteo sábado 9 de mayo de 2026

La noche de este sábado 9 de mayo de 2026 se perfila como una de las jornadas más importantes para los apostadores en Colombia. Como es tradición cada fin de semana, miles de ciudadanos en todo el territorio nacional mantienen su mirada puesta en los bombos de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y el sorteo de Baloto con su modalidad Revancha, con la esperanza de que el azar transforme sus realidades financieras. Estos sorteos, consolidados como los más populares del país, no solo ofrecen premios mayores astronómicos, sino que también cuentan con una estructura de premios secos y aproximaciones que mantienen viva la ilusión de los participantes.



Resultados Lotería de Boyacá último sorteo hoy, sábado 9 de mayo de 2026

La Lotería de Boyacá continúa liderando la expectativa este sábado con su impresionante premio mayor de $15.000 millones. Este sorteo se ha posicionado como uno de los favoritos de los colombianos debido a su robusto plan de premios, que incluye múltiples secos de diferentes denominaciones, permitiendo que las posibilidades de ganar no se limiten únicamente al premio principal. Los resultados para esta jornada son los siguientes:



Números ganadores : 8943

: 8943 Serie: 304

Resultados Lotería del Cauca último sorteo hoy, sábado 9 de mayo de 2026

Por su parte, la Lotería del Cauca, otro de los juegos de azar con mayor trayectoria y tradición en el país, ofrece para este 9 de mayo un premio mayor cercano a los $8.000 millones. Al igual que su contraparte boyacense, este sorteo se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión oficial para garantizar la transparencia total en la extracción de las balotas. El seguimiento de este sorteo se realiza habitualmente en horario nocturno a través de canales de televisión y plataformas digitales.



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente

Resultados Baloto y Revancha último sorteo hoy, sábado 9 de mayo de 2026

El sorteo de Baloto y Revancha también acapara la atención nacional este sábado. El mecanismo de este juego consiste en la elección de cinco números en un rango del 1 al 43, sumado a una superbalota que oscila entre el 1 y el 16. Una de las grandes ventajas competitivas de este juego es la opción de Revancha, que permite a los apostadores participar en un segundo sorteo utilizando la misma combinación de números empleada en la apuesta inicial. Los resultados esperados para hoy son:



Baloto

Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Superbalota: Pendiente

Revancha

Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Superbalota: Pendiente

Transparencia y recomendaciones para los apostadores

Para garantizar que la experiencia de juego sea segura, las autoridades y los organizadores de estos sorteos enfatizan la importancia de verificar los resultados a través de los canales oficiales de cada entidad. Asimismo, se recuerda a los posibles ganadores que es imperativo conservar el tiquete físico en perfecto estado, ya que este es el único soporte legal para reclamar cualquier incentivo. Al momento de realizar el cobro, es requisito indispensable la presentación del documento de identidad original.

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En el aspecto legal y tributario, es fundamental considerar que, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia, cualquier premio que supere las 48 UVT (Unidades de Valor Tributario) estará sujeto a una retención por ganancias ocasionales del 20%. Este descuento se aplica de manera automática al momento de la entrega del premio, una medida que deben tener presente todos aquellos que logren acertar a las combinaciones ganadoras de esta noche de sábado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

