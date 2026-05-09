Resultados Lotería de Boyacá último sorteo hoy, sábado 9 de mayo de 2026: números ganadores

Como es tradición cada fin de semana en Colombia, la atención de miles de apostadores se centra en uno de los juegos de azar más emblemáticos y generosos del país. Este sábado 9 de mayo de 2026, la Lotería de Boyacá vuelve a poner en juego su imponente plan de premios, consolidándose como una de las opciones más atractivas para quienes buscan cambiar su destino financiero de la noche a la mañana. Con el respaldo de décadas de trayectoria, este sorteo no solo representa una oportunidad de ganar, sino que se ha convertido en un ritual sabatino para las familias colombianas que confían en la transparencia y seguridad de la institución.



El sorteo de esta noche, correspondiente a la jornada habitual de los sábados, se desarrolla bajo estrictos protocolos de supervisión y seguridad, contando con la presencia de delegados oficiales que garantizan que cada balota extraída cumpla con la normativa vigente. La transmisión en vivo, que inicia aproximadamente a las 10:30 p. m., permite que los jugadores sigan minuto a minuto la suerte de sus números a través de la señal de Canal Trece, así como en las plataformas digitales de Facebook y YouTube.



Resultados Lotería de Boyacá último sorteo hoy, sábado 9 de mayo de 2026

Para esta edición especial de mayo, los resultados que definirán al nuevo multimillonario en el país se presentan a continuación:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente

Es fundamental que los participantes tengan en cuenta que la validación de estos resultados debe realizarse exclusivamente a través de los canales institucionales para evitar confusiones o posibles fraudes. La entidad siempre recomienda a los jugadores verificar tanto las cuatro cifras del número principal como la serie impresa en sus billetes o fracciones antes de iniciar cualquier proceso de cobro.



¿Cómo participar de la Lotería de Boyacá?

Lo que diferencia a la Lotería de Boyacá de otros sorteos es su robusto esquema de incentivos. El premio mayor de $15.000 millones de pesos es el gran protagonista, pero no es la única oportunidad de éxito. El plan de premios vigente incluye una serie de "premios secos" que distribuyen riqueza en diversas categorías, permitiendo que múltiples billetes resulten favorecidos en una sola jornada. Entre estos destacan:



Premio Fortuna: $1.000.000.000.

Premio Alegría: $400.000.000.

Premio Ilusión: $300.000.000.

Premio Esperanza: $100.000.000.

Premio Berraquera: $50.000.000.

Premio Optimismo: $20.000.000.

Premio Valentía: $10.000.000.

Esta estructura asegura que, incluso si no se acierta el número mayor, las aproximaciones y los premios secundarios mantengan viva la ilusión de los apostadores en cada rincón de Colombia. En caso de que la suerte lo acompañe este 9 de mayo, es vital seguir el procedimiento legal establecido por la entidad. El primer paso innegociable es conservar el billete original en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras ni deterioros que puedan invalidar el documento, ya que este es el único respaldo oficial para el cobro.

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Los premios se dividen por categorías de monto para su reclamación: los premios menores pueden ser cobrados directamente en puntos de venta autorizados o canjeados por nuevos billetes para futuros sorteos. Si el premio oscila entre los $2 y $6 millones de pesos, el ganador debe presentar una copia de su cédula de ciudadanía, el RUT y realizar el registro de su huella dactilar junto con el formulario oficial. No obstante, para los afortunados que superen los $10 millones de pesos, el trámite es estrictamente presencial en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la ciudad de Tunja. Con este sorteo, la Lotería de Boyacá reafirma su compromiso con el desarrollo del país y el bienestar de los jugadores, manteniendo una tradición que cada sábado une a la nación bajo la esperanza de un futuro próspero.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

