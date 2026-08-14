Lotería de Cundinamarca resultados último sorteo, 14 de agosto de 2026: números ganadores

La Lotería de Cundinamarca realizó el sorteo 4815 este viernes 14 de agosto de 2026, luego de que la entidad aplazara el sorteo programado inicialmente para el 10 de agosto. En esta edición, miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos al resultado del premio mayor y a los diferentes premios secos que hacen parte del plan de premios de este tradicional juego de azar.



Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 14 de agosto de 2026

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca fue:



Número: 1339

1339 Serie: 208

El resultado corresponde al sorteo 4815, realizado el viernes 14 de agosto de 2026. Los jugadores que adquirieron un billete o fracción deberán verificar tanto el número como la serie para confirmar si obtuvieron algún premio. La Lotería de Cundinamarca es uno de los sorteos departamentales con mayor tradición en Colombia y ofrece un premio mayor de varios miles de millones de pesos, además de una amplia bolsa de premios secos repartidos entre diferentes categorías.



Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca

Participar en la Lotería de Cundinamarca es sencillo. Los jugadores deben comprar un billete completo o una fracción autorizada y esperar la realización del sorteo. El juego se basa en una combinación de cuatro cifras y una serie, elementos que deben coincidir parcial o totalmente con los resultados oficiales para acceder a los diferentes premios establecidos por la lotería. Tradicionalmente, los sorteos se realizan los lunes en horario nocturno. Sin embargo, cuando existen circunstancias especiales o modificaciones en el calendario, la entidad puede reprogramar la fecha del sorteo e informar oportunamente a los apostadores. Los resultados oficiales pueden consultarse a través de los canales autorizados de la Lotería de Cundinamarca y de los distribuidores autorizados en todo el país.



Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca cuenta con un plan de premios que incluye el premio mayor y diferentes categorías de premios secos. Para el sorteo 4815, la entidad mantuvo un premio mayor de 6.000 millones de pesos, acompañado de otros premios distribuidos entre diferentes valores y categorías destinadas a quienes logran coincidencias con los números y series sorteadas. Además del premio principal, los participantes pueden ganar premios por aproximaciones, últimas cifras y categorías especiales contempladas dentro del esquema oficial de premiación. La recomendación es revisar cuidadosamente el billete antes de descartarlo, ya que algunos premios se otorgan por coincidencias parciales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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