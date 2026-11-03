Lotería de Cundinamarca de hoy, 3 de noviembre: consulte los resultados del sorteo

La Lotería de Cundinamarca juega este martes 3 de noviembre de 2026, luego de aplazar su sorteo habitual del lunes por el festivo en Colombia. Los apostadores podrán consultar el número ganador del premio mayor, la serie y los resultados de los premios secos para verificar si su billete resultó favorecido.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca hoy, 3 de noviembre

Este martes se lleva a cabo el sorteo 4827 de la Lotería de Cundinamarca, que tiene un premio mayor anunciado de $6.000 millones. La jornada corresponde al sorteo trasladado por la celebración del Día de Todos los Santos, cuya fecha festiva se conmemoró el lunes 2 de noviembre.

Publicidad

Número ganador del premio mayor:

Serie:

Premio mayor: $6.000 millones

Los resultados de los premios secos también se actualizarán una vez se conozca el reporte oficial del sorteo. Se recomienda revisar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete antes de determinar si obtuvo alguno de los premios.



¿Cuáles son los premios de la Lotería de Cundinamarca?

Además del premio mayor, el plan de premios contempla diferentes oportunidades para los jugadores. Entre los premios secos anunciados se encuentran:



Un seco de $500 millones.

Un seco de $300 millones.

Un seco de $100 millones.

Premios secos de $20 millones.

Premios secos de $10 millones.

Los números y las series correspondientes a cada categoría deberán consultarse en el listado definitivo del sorteo 4827.

Publicidad

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería de Cundinamarca?

Para verificar el resultado, tenga a mano el billete o la fracción adquirida y compare sus cifras con las publicadas después del sorteo. Revise el número completo, la serie y las condiciones de los premios, incluidas las aproximaciones que contemple el plan vigente.

La consulta puede realizarse a través de la página oficial de la entidad: https://www.loteriadecundinamarca.com.co/.

Publicidad

Si su billete coincide con alguno de los resultados ganadores, consulte los requisitos y los plazos establecidos para reclamar el premio. Evite desecharlo antes de verificar toda la información.

La publicación de los resultados definitivos está sujeta a la confirmación oficial de la Lotería de Cundinamarca.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

NOTICIAS CARACOL